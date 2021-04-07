WIN coin nedir? 1 WINk kaç TL, WIN coin fiyatları ne kadar? WINk projesi ve kripro para WIN coin…

Kripto para piyasasında öne çıkan coinlerden biri de WIN coin oldu. WIN coin hakkında yapılan araştırmalar arttı. 4 Nisan tarihinde yüzde 200'ü aşan çok ciddi bir yükseliş yaşayan Win Coin (WINK) 0.002222 dolar rakamlarını görünce dikkatleri çekti. Tron blok zinciri çevresinde toplanmış bir kripto para birimi olan WIN coin nedir? WIN coin fiyatı ve WINK projesi…

Coinler arasında son günlerde WINK projesi öne çıktı. USDT işlem çiftinde en düşük fiyattan işlem gören coin olma özelliğine sahip olan WINK, blockchain tabanlı bir oyun platformu olma hedefiyle yola çıktı ancak blockchain tabanlı bu oyun ekosisteminin kripto para birimi olarak birçok özelliğe ve yatırımcıları için ayrıcalığa sahip bir hal aldı. İşte, WIN coin hakkında detaylı bilgiler…

WIN COİN NEDİR?

WINk, kullanıcıların platformdaki yerel dijital varlık olarak WIN token’ını kullanan birden fazla blok zinciri ekosisteminde sosyalleşmelerini ve pay almalarını sağlayan oyun platformudur. Ayrıca birincil blok zinciri ekosistemi, Tron blok zinciri etrafında toplanmıştır. Davranışsal madencilik, yenilikçi token ekonomisi tasarımı ve diğer teşvik mekanizmalarının, dApp’ler oluşturmalarını sağlamak için yüksek kaliteli merkezi olmayan oyun deneyimi sağlayan bir ekosistem sunmayı amaçlar.

Ayrıca, geliştiricilerin, benimsemeyi teşvik eden merkezi olmayan uygulamalar (DApp'ler) oluşturmalarına ve son kullanıcıları WINk ekosistemine aktif paydaşlar olarak katılmaya teşvik etmelerine olanak tanır. WIN Coin TRON üzerinde çalışan TRC-20 token’ıdır. WINk platformunda, geliştiricilerin ve kullanıcıların katılımını teşvik etmek için WIN token’ları kullanılır.

WINk PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ

Denetlenebilir akıllı sözleşmeler: Oyunların arka ucu herkesin görebileceği bir akıllı sözleşmede konuşlandırıldığı için akıllı sözleşmeler denetlenebilir. Örneğin, çevrimiçi kumarhanelerde şeffaflık açısından büyük faydalar sağlayabilir.

Saklama: Çoğu oyun, kullanıcıların fonlarının tam velayetini korumasına izin verir.

Token ödülleri: Kullanıcılar, oynadıkları için şifreleme token’ları ve diğer ödülleri alacaktır.

Etkinlikler: Topluluğun katılımını sağlamak için sosyal özellikler ve özel etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Ortaklıklar: DApp gelişimini ve kullanım genişlemesini desteklemek için TRON ve BitTorrent aracılığıyla isim-marka ortaklıkları.

WIN COİN FİYATLARI

4 Nisan tarihinde yüzde 200'ü aşan çok ciddi bir yükseliş yaşayan Win Coin (WINK) 0.002222 dolar rakamlarını görmüştü. 5 Nisan fiyatı ?0.017873 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ?24,887,722,001 TRY.

WIN kripto şu anda 6 Nisan tarihi itibariyle 0.00279609 düzeyinde rekor seviyesinde bulunuyor.