Wimbledon final 2021 ne zaman? Novak Djokovic Matteo Berrettini maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Wimbledon canlı izle!

Teniste en önemli grand slam turnuvaları arasında yer alan Wimbledon tek erkekler final maçında Novak Djokovic ile Matteo Berrettini karşı karşıya gelecek. Tenis dünyasının en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da heyecan final müsabakası ile tamamlanacak. Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 7 numaralı seri başı İtalyan Matteo Berrettini ile şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Peki, Wimbledon final 2021 ne zaman? Novak Djokovic Matteo Berrettini maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Wimbledon final maçı ile ilgili detaylar...
NOVAK DJOKOVİC MATTEO BERRETTİNİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Wimbledon tenis turnuvasının finalinde Novak Djkovic ile Matteo Berrettini arasında oynanacak olan 11 Temmuz Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Mücadele şifresiz olarak izlenebilecek.
Wimbledon'da adını finale yazdıran ilk İtalyan sporcu olma unvanını elde eden Berrettini ayrıca, grand slam turnuvalarında 45 yıl aradan sonra final bileti alan ilk İtalyan erkek sporcu oldu. En son 1976 Fransa Açık'ta Adriano Panatta final oynamış ve ABD'li Harold Solomon'u 3-1 mağlup etmişti.
Kariyerinin 20. grand slam şampiyonluğunu kovalayan Sırp tenisçi, 11 Temmuz Pazar günü (bugün) kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaşacak.