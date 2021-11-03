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Wilma Elles'ın yumurtalarını dondurduğu ortaya çıktı

Wilma Elles'ın yumurtalarını dondurduğu ortaya çıktı Çağla Şıkel ve Helin Avşar'dan sonra oyuncu Wilma Elles de yumurtalarını dondurdu.

Kadınların ilerleyen dönemlerde çocuk sahibi olmak için başvurduğu bu yöntemi uyguladığını söyleyen Elles, "Yeniden anne olmak istiyorum. Bu nedenle yumurtalarımı dondurdum. Çok heyecanlıyım. Altı çocuğum olsun istiyorum" dedi.
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