Wilma Elles'ın yumurtalarını dondurduğu ortaya çıktı

Kadınların ilerleyen dönemlerde çocuk sahibi olmak için başvurduğu bu yöntemi uyguladığını söyleyen Elles, "Yeniden anne olmak istiyorum. Bu nedenle yumurtalarımı dondurdum. Çok heyecanlıyım. Altı çocuğum olsun istiyorum" dedi.