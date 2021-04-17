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Wilma Elles hakkında şok eden iddia! 'Çocuklarımı yurt dışına kaçırdı'
Kerem Göğüş, eski eşi Wilma Elles’in ikiz çocuklarını kendisiyle görüştürmemek için her yola başvurduğunu söyledi. Göğüş, ikizleri yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla ünlü oyuncudan şikayetçi oldu.
Wilma Elles ile eski eşi Kerem Göğüş arasında sular durulmuyor... Elles, bir süre önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ikiz çocuklarına tek başına baktığını ve Göğüş'ün kendilerine yardımda bulunmadığını iddia ederek nafaka bağlanmasını talep etmişti.