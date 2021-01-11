William Burns kimdir? Yeni CIA Direktörünün aldığı görevler ve biyografisi…

Kasım ayında yapılan seçimi kazanan Joe Biden, Oval Ofisi devralmaya hazırlanıyor. Biden'ın ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Joe Biden'ın kampanya ofisinden yapılan açıklamaya göre eski diplomat William Burns, ABD'nin yeni CIA Direktörü olacak. William Burns kimdir? Yeni CIA Direktörü kaç yaşında, aldığı görevler?

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Başkanlığına William J. Burns'ü aday gösterdiğini duyurdu. Eski diplomat Burns, Ürdün ve Rusya Büyükelçilikleri dahil olmak üzere 33 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yapmıştı. Burns 2014 yılında emekli olarak, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı adlı düşünce kuruluşunda görev yapıyordu.

William Burns kimdir?

11 Nisan 1956 doğumlu William Joseph Burns Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Başkanı ve eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısıdır. 33 yıllık diplomatik kariyerinin ardından 2014 yılında ABD Dış Servisinden emekli oldu. Burns daha önce 1998-2001 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün Büyükelçisi, 2001-2005 yılları arasında Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı, 2005-2008 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya Federasyonu Büyükelçisi ve Siyasi Sorumluluk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı. İşler2008'den 2011'e kadar, Washington'daki ve yurtdışındaki diğer üst düzey roller arasında. Dışişleri Bakanlığı'nda en yüksek rütbeye sahip olan kariyer elçisi ve tarihte Dışişleri Bakan Yardımcısı olan ikinci görev yapan kariyer diplomatıdır. 11 Ocak 2021'de, Başkan seçilen Joe Biden onu Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın başına aday gösterdi.

Burns, ABD'nin eski Başkanı Barrack Obama döneminde ise Dışişleri Bakanı Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Obama hükümetinde Joe Biden, Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığı yaptığı yıllarda William Burns, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüşen Burns, Suriye krizi, Kıbrıs çözüm süreci ve terörle mücadele olmak üzere konuları ele alınmıştı.