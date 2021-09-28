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Will Smith’ten olay olacak açık ilişki itirafı
"Umudunu Kaybetme", "Ben Efsaneyim" ve "Siyah Giyen Adamlar" gibi projelerde yer alan Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith ile "açık ilişki" yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "İlişkimiz tek eşli olarak başladı ama sonra evrildi. Kimseye bizim yolumuzu önermiyorum" açıklamasını yaptı
1997 yılından bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, ilk kez evlilikleri üzerindeki sır perdesini araladı. Smith, "açık evlilik" yaşadıkları yönündeki iddialara yanıt verdi. GQ dergisinin kasım sayısına konuk olan 53 yaşındaki ünlü oyuncu, "İlişkimiz tek eşli olarak başladı ama sonra evrildi" dedi.