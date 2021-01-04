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Julian Assange ABD'ye iade edilmiyor

04 Ocak 2021 Pazartesi - 14:07 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 17:44

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti.


Assange, karar duruşması için başkent Londra'daki Old Bailey  Mahkemesi'ne çıktı.
 
Hakim Vanessa Baraitser, Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğunu  ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını, özellikle de  istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle, "gerçek bir risk  altında" olduğunu belirtti.
 
ABD tarafının tarif ettiği prosedürlerin Assange'ın süper güvenlikli  bir Amerikan hapishanesinde intihar etmenin bir yolunu bulmasını  engellemeyeceğini vurgulayan Baraitser, Assange'ın akıl sağlığı nedeniyle  iadesinin yanlış olacağını vurgulayarak, ABD'nin talebini reddettiğini duyurdu.
 
Kararın duyulmasının ardından mahkeme önündeki Assange'ın destekçileri  sevinç gösterisinde bulundu.
 
ABD'nin kararı temyize götürmesi beklenirken, avukatlarının ise  Assange'ın kefaletle serbest bırakılması için başvuru yapacağı açıklandı.
 
175 yıla kadar hapis
 
ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan 49 yaşındaki  Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan  yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyordu.
 
İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği  belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının  gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl  sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların  İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyordu.
 
ABD, Assange'ın yayımladığı belgelerle kendileri adına çalışan Irak ve  Afganistan'daki yerel personel veya muhbirlerin hayatını riske attığını öne  sürerek, gazetecilik veya yayıncılığın suç işleme izni vermediğini kaydediyordu.
 
Basın örgütleri ise Assange'ın yayınladıkları nedeniyle  yargılanmasının kötü bir örnek oluşturacağını ve bundan sonra ABD'nin herhangi  bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla yargılayabileceğini vurguluyordu.
  
Dava süreci
 
Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve  Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi  yayımlamıştı.
 
ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında  tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi  gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.
 
Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da  çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal  etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.
 
Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50  haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına  karar verilmişti. İade davasının ilk turu şubat ayında görülmüş, mayıs ayında  yapılması planlanan ikinci tur ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.
 
 7 Eylül'de başlayan ve 1 Ekim'de tamamlanan duruşmalarda tarafların  şahitleri dinlenmişti.
 

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