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Whatsapp yeni özellik nedir? Whatsapp 'view once' nasıl kullanılır, yeni özellik telefonlara geldi mi?

06 Ağustos 2021 Cuma - 13:05 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 13:05

Mesajlaşma ve arama uygulaması Whatsapp yeni özelliğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Whatsapp’ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar birbirlerine yalnızca bir kez açılabilen fotoğraf ve videolar gönderebilecek. Whatsapp yeni özellik nedir? Whatsapp yeni özellik 'view once' nedir, nasıl kullanılır, telefonlara geldi mi?


Whatsapp 'view once' özelliğini duyurdu. Popüler sohbet uygulamasının yeni özelliği dün itibariyle kullanıma girdi. Whatsapp 'view once' nedir, nasıl kullanılır, telefonlara geldi mi?

View once özelliğini kullanarak fotoğraf ya da video gönderdiğiniz kişi, görüntüyü açtıktan sonra görüntü kendiliğinden silinecek ve telefona kaydetmek mümkün olmayacak. Snapchat ve Instagram gibi uygulamalarda olan bu özelliği kullanmak için fotoğraf gönderirken zamanlayıcı simgesini seçmeniz yeterli olacak. Bu özellikle gönderilen görüntüler cihazlara kaydedilmese de ekran görüntüsü alınabiliyor ancak ekran görüntüsü alınsa da SnapChat'teki gibi karşı tarafa bildirim gitmiyor.

 

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