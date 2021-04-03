WhatsApp yazışmaları ifşa etti! Gündüz aile hekimi gece zehir taciri

Son dakika haberine göre; Ankara’da piyasaya sürmek üzere İstanbul’dan yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getirten Aile Hekimi Dr. Ömer Ali E. ile kendisine yardım eden Gökhan D. gözaltına alındı. Operasyonda 370 tablet halinde toplamda 5 bin 180 adet hap ele geçirildi...

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri geçen hafta İstanbul ’dan Ankara ’ya getirilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya dağıtılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Milliyet’in edindiği bilgiye göre şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüste aramalarda bulunan polis ekipleri otobüsün bagaj bölümünde bulunan karton içerisinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 370 tablet halinde toplamda 5 bin 180 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Kargoyu almaya gelen Gökhan D. gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından operasyon başka bir boyut kazandı. Gökhan D.’nin uyuşturucu maddeyi Mamak ’ta bir aile sağlı merkezinde görev yapan Doktor Ömer Ali E. için aldığı belirlendi.

Para karşılığı anlaşmış

Gökhan D.’nin yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktığı, para karşışığı Dr. Ömer Ali E.’nin kuryelik teklifini kabul ettiği öğrenildi. Ömer Ali E.’nin olay günü aile hekimliğinde işi çıktığı için uyuşturucu maddeyi almaya gidemediği, bu nedenle Gökhan D.’yi gönderdiği kaydedildi. Gökhan D.’nin bir süredir Ömer Ali E. tarafından uyuşturucu madde alma ve piyasaya dağıtma sürecinde kullanıldığı belirtildi.

Otobüs bagajında

Ömer Ali E.’nin, deşifre olmadan uyuşturucu temin etmek için uyuşturucu maddenin, şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerin bagaj bölümünde kayıt dışı yöntemle Ankara’ya gelmesini sağladığı belirlendi. Otobüs firmalarının, “bir yakına kargo gönderildiği” ifade edilerek atlatıldığı tespit edildi.

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