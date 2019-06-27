WhatsApp üzerinden anlaşıp... Basıldılar!

Karabük’te Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında bir eve baskın yaptı. Baskında biri Özbek uyruklu bir kadın ile 3 müşteriye idari para cezası kesilirken 450 TL’ye ise el konuldu.

