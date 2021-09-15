WhatsApp, Telegram ve Viber kullananlar dikkat! Hepsini etkiliyor

Akıllı telefon kullanımındaki artış siber güvenlik ile ilgili sorunları da beraberinde getirdi. Telefonların sonsuz faydalarının yanı sıra ciddi dezavantajları da var. Özellikle koronavirüs sürecinde sık sık gündeme gelen siber güvenlik sorunları tehdit oluşturuyor. Yapılan araştırmalar kötü amaçlı kimlik avı saldırılarında mesajlaşma uygulamalarının etkisinin olduğunu gösteriyor. Peki, Kimlik avı saldırıları nasıl gerçekleşiyor? Uygulamalarla hangi bilgiler ele geçiriliyor? Kimlik avı saldırılarından korunmak için neler yapılmalı? İşte uzman görüşleri...

Akıllı telefon kullanımının faydalarının yanı sıra ciddi dezavantajları da bunulunuyor. Son yıllarda özellikle de pandemi döneminde siber güvenlik dünyası hiç olmadığı kadar teyakkuz halinde. Pandemiyle birlikte hızla yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli nedeniyle birçok şirketin siber güvenliğinde gerçekleşen değişimler korsanların işlerini daha da kolaylaştırıyor. Ancak korsanların hedefi sadece şirketler değil, akıllı telefon kullanıcıları da bu dönemde çok fazla saldırıya uğradı…

ANLIK MESAJLAŞMA UYGULAMALARIYLA GELİYOR

Kaspersky Internet Security tarafından yapılan ve sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanan bir araştırma da bu konuda çok çarpıcı veriler içeriyor. Araştırmaya göre, Aralık 2020 ile Mayıs 2021 arasında tespit edilen kötü amaçlı ‘kimlik avı saldırısı' içeren bağlantıların önemli bir kısmı kullanıcılara anlık mesajlaşma uygulamaları özellikle de WhatsApp aracılığıyla gönderildi.

WHATSAPP İLK SIRADA

Saldırılarda WhatsApp'ın payı yüzde 84,9 olurken, onu yüzde 5,7 ile Telegram izledi. Viber yüzde 4,9'luk payla üçüncü sırada yer aldı.Hangouts'un payı da yüzde 1’den az olarak açıklandı. Ayrıca çalışma süresince de 91 bin 242 saldırı vakası tespit edildi.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer unsur da mesajlaşma uygulamalarının, kullanıcılar arasındaki popülerlik açısından 2020'de sosyal ağları yüzde 20 oranında geride bırakmış olması... Araştırma sonuçları ayrıca 2020'de mesajlaşma uygulamalarının küresel ölçekte 2,7 milyar kişiye ulaştığını ve 2023 yılına kadar 3,1 milyara ulaşmasının beklendiğini gösteriyor. Bu, dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40'ına karşılık geliyor.

Durum böyle olunca akla cevaplanmayı bekleyen pek çok soru geliyor:

- Mesajlaşma ve sesli görüşme imkânı sunan uygulamalar ne kadar güvenli?

- WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarında kötü niyetli bağlantıları alma riskini azaltmak için neler yapılmalı?

- Kimlik avı saldırıları bağlamında Android kullanıcıları mı daha güvende yoksa iOS kullanıcıları mı?

- SMS kullanmak riskleri sıfırlar mı?

- Kullanıcılar pandemi döneminde en çok hangi tip mesajlarla kandırıldılar?

YouTube ve Google Drive gibi uygulamalarda da sorunlar yaşanıyor mu?

Konuyla ilgili Hürriyet'ten İsmail Sarı, siber güvenlik uzmanı Osman Demircan ve ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban ile konuştu.

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Kimlik avı saldırısı tam olarak nedir? Bu saldırılarda kullanıcıların hangi bilgileri ele geçiriliyor?

Osman Demircan: Kimlik avı/Oltama (Phising) saldırıları hassas verilerin çalınması için özellikle ülke gündemi, hediye çekilişleri, "Hediye kazandınız" mesajları ve para hibeleri gibi vatandaşların dikkatini ve ilgisini çeken, gönderilen linkler tıklandığında gerçeğinin neredeyse birebir aynı sahte web sayfaları ile verilerin çalınmasını sağlayan bir siber saldırı yöntemi…

Burada en kritik nokta, hedef olan vatandaşların kandırılması yani ucuna taktıkları yemle oltaya düşmesi ve sonrasında gönderilen linkin tıklanmasıyla hedef alınan kişisel verinin çalınması... Bu tarz saldırıların çok fazla çeşidi bulunuyor. Sıklıkla karşılaşılan türlerse; hedef odaklı kimlik avı saldırıları, sosyal medya kimlik avı saldırıları ve mesajlaşma uygulamalarıyla gerçekleşen saldırılar...

Can Erginkurban: Ben konuya bir soru sorarak başlamak istiyorum. Bir bankadan kimlik bilgilerinizi, kredi kartı numaranızı veya diğer hassas bilgilerinizi onaylamanızı isteyen e-posta, metin veya başka bir elektronik iletişim formu aldınız mı? Eğer aldıysanız, yaygın bir kimlik avı saldırısının neye benzediğini zaten biliyorsunuz. Bu saldırı türünde, saldırganlar hassas kullanıcı verilerini elde edip, satabilir veya gasp, parasal hırsızlık ya da kimlik hırsızlığı şeklindeki başka zararlı etkinliklerde kullanabilirler.