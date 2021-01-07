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WhatsApp'tan flaş karar! Yapmayan kullanamayacak

WhatsApp, kullanıcılarının tepkisine yol açan bir karara imza attı. Uygulama, yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerine göre, verilerini Facebook'la paylaşmayı kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp kullanmasına izin vermeyecek.

WhatsApp'tan flaş karar! Yapmayan kullanamayacak WhatsApp yıllar önce Facebook çatısı altına girmişti. Facebook'un bir şirketi olan popüler mesajlaşma uygulaması, daha sonra uygulamasının açılış sayfasına Instagram gibi 'Facebook' ibaresi yerleştirmişti. 
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