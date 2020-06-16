Whatsapp’tan para gönderme başladı! Whatsapp’tan nasıl para gönderiliyor? Whatsapptan para gönderme Türkiye’de var mı?

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı üstünden yaptığı paylaşımda, uzun zamandır test edilen ve daha önce Hindistan'da başlatılan, WhatsApp üstünden para gönderme devrinin Brezilya'da da başladığını duyurdu. Kullanıcılar WhatsApp üstünden para gönderip alabilecekken, WhatsApp üstünden satış da yapabilecek. Bu uygulamaların Hindistan ve Brezilya'da başlamasından sonra, dünya genelinde ne zaman yayınlanacağı merak edilen konular arasına girdi.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı üstünden yaptığı paylaşımda, "Bugün Brezilya'da WhatsApp kullanan kişiler için ödeme özelliğini başlatıyoruz. Fotoğraf paylaşmak kadar kolay para gönderip alıyoruz. Ayrıca küçük işletmelerin WhatsApp'ta satış yapmalarını sağlıyoruz. Bunu yapmak için, uygulamalarımızda ödeme yapmak için güvenli ve tutarlı bir yol sunan Facebook Pay'i kullanıyoruz. Bunu mümkün kıldıkları için tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Banco do Brezilya, Nubank, Sicredi ve Brezilya'daki önde gelen ödeme işlemcisi Cielo da dahil olmak üzere yerel bankalarla çalışıyoruz. Whatsapp'ta ödemeleri yaygınlaştırdığımız ilk ülke Brezilya. Daha fazlası yakında gelecek!" ifadelerini kullandı.

WHATSAPP’TAN NASIL PARA GÖNDERİLİYOR?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini kullanıma sundu. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir süredir üzerinde çalıştığı yeni özeliğini kullanıma sundu.

İlk olarak 2018'de Hindistan'da denenmeye başlanan özellik Facebook Pay üzerinden kullanılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken, işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek.

Bu özellik için sitede oluşturulan sayfaya göre WhatsApp sizden hiçbir komisyon tahsil etmeyecek. Facebook Pay ve Cielo ile çalışan ödeme sistemi küçük işletmelerin dışında kullanıcılar arasında para göndermeyi de kolaylaştıracak. İşletmeler için WhatsApp Business uygulaması ile restoran veya market gibi yerlerden sipariş vermek daha kolay hale gelecek.

Tamamen güvenli bir ortamda gerçekleştirileceği söylenen WhatsApp para gönderme sisteminde ödeme yapmak için daha önce kaydettiğiniz kredi veya banka kartları kullanabileceksiniz. Çoğu ödeme servisinde gördüğümüz biyometrik doğrulama WhatsApp’ta da bulunacak. Apple Pay ve iMessage uygulamasının birlikte çalışarak para transferi yapabildiğini görmüştük, fakat bu özellik ABD sınırları dışına pek çıkamadı. İnsanlar evlerinde tedbir altındayken yeni yaşam düzeni ile online ödeme sistemleri daha büyük ilgi görüyor. Bakalım Facebook Pay ve WhatsApp birleşimi bizlerin işini ne zaman kolaylaştıracak.

TANIMADIKLARINIZI ARTIK REHBERE KAYDERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

WhatsApp öte yandan, platforma pek çok yeni özellik entegre etmeye hazırlanıyor. WhatsApp kullanıcılarının uzun zamandır zorlandığı ve mecbur kaldığı bir dönem artık tarih oluyor. Normal şartlarda WhatsApp üstünden bir mesaj atmak istediğimizde kişinin rehberde kayıtlı olması gerekiyordu. Bu yol sayesinde mesaj yollamak istediğiniz kişinin WhatsApp'a kayıtlı olduğuna emin olduktan sonra, kişilerinize kaydetmeseniz bile mesaj gönderebileceksiniz.

Yapmanız gereken; mobil ya da masaüstü tarayıcısında https://wa.me/xxx adresine girmek. "xxx" yazan yere mesaj gündermek istediğiniz kişinin numarasını alan kodu ile yazmanız yeterli. Örneğin; https://wa.me/905351112233

Ardından otomatik olarak WhatsApp'a yönlendiriliyorsunuz ve ardından mesaj atmak istediğiniz kişinin sohbet ekranı açılıyor.

KARANLIK MOD WHATSUPP’A DA GELİYOR

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Corona virüs pandemisiyle birlikte bir takım yeni özellikler getirmişti. Mobil uygulamaya gelen güncellemelerin yanı sıra yakın zamanda masaüstü kullanıcıları içinde yeni bir özellik gelecek. Corona virüs pandemisi ile birlikte, evden çalışan kişi sayısı dünya genelinde arttığı için, büyük bir çoğunluk WhatsApp Web kullanmaya başladı ve bu nedenle de WhatsApp Web'e karanlık mod desteği gelecek.

WhatsApp Web'e tam olarak karanlık mod desteği gelmese de, kullanıcıların yapacağı küçük bir hile ile WhatsApp Web şu an karanlık modda kullanılabiliyor. WhatsApp Web'i açın ve ardından sohbet kutusunun dışında olan bir yere fare ile sağ tıklayıp, incele sekmesini seçin.

Ekranın sağ tarafında açılan panelin üst kısımlarında "" kısmını göreceksiniz.

Burayı "" olrak değiştirip 'enter'a basın. Ardından WhatsApp Web karanlık moda geçiş yapacak. Ufak bir hile olduğu için, WhatsApp Web; karanlık mod güncellemesini alana kadar, her kapayıp açtığınızda aynı prosedürü uygulamanız gerekiyor.

KENDİNİ YOK EDEN MESAJLAR OLACAK

Snapchat'ten alıştığımız üzere gönderilen mesajlar, kullanıcı tarafından seçilen zaman diliminin bitmesiyle birlikte yok olacak.

SOHBET YEDEKLERİ İÇİN ŞİFRE KORUMASI

İkinci özellik ise WhatsApp yedekleme özellikleri üstünde olacak. WhatsApp, sohbet yedekleri için şifre koruması getirecek. Bu özellik, uygulamanın bir önceki sürümünde tespit edildi. Ne zaman aktif olacağı ise henüz bilinmiyor.

Ayrıca WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Corona virüs hakkındaki yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla, gönderilen mesajları sınırladı ve bu sayede mesajlaşma oranında %70'lik azalma görüldü.

WhatsApp'a eklenen bir başka yeni özellik ise, Gelişmiş Arama Modu oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar; metinleri, fotoğrafları, sesleri, videoları, GIF dosyalarını, dökümanları ve linkleri çok daha kolay bir şekilde bulabiliyor.

ÇOKLU CİHAZ DÖNEMİ

WhatsApp bir süredir çoklu cihaz desteği özelliğini test ediyor. Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek.

Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor. Beta sürümünde yer alan bilgilere bakılırsa WhatsApp aynı Snapchat'te olduğu gibi yok olan mesajlar özelliğini önümüzdeki dönemde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

SÜRESİ DOLAN MESAJLAR

Expiring Messeges (Süresi dolan mesajlar) olarak adlandırılan özellik kapsamında kullanıcılar gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek. Beta sürümünde yer alan bilgiye göre kullanıcılar 1 gün 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar arasında bir seçim yapma imkanına sahip olacak.

MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ

Hem iOS hem de Android için geliştirilen yeni WhatsApp sürümünde ortaya çıkan bir başka özellik ise mesaj arama özelliğini geliştirecek. Yeni WhatsApp özelliği ile birlikte kullanıcılar, zaman aralığına göre mesaj arama işlemi yapabilecek.