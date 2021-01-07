Gazetevatan.com » Bilim ve Teknoloji » WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi kararı! Yapmayan kullanamayacak
WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi kararı! Yapmayan kullanamayacak
WhatsApp, kullanıcılarının tepkisine yol açan bir karara imza attı. Uygulama, yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerine göre, verilerini Facebook'la paylaşmayı kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp kullanmasına izin vermeyecek.
WhatsApp yıllar önce Facebook çatısı altına girmişti. Facebook'un bir şirketi olan popüler mesajlaşma uygulaması, daha sonra uygulamasının açılış sayfasına Instagram gibi 'Facebook' ibaresi yerleştirmişti.