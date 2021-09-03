WhatsApp'tan flaş duyuru! 'Sohbetleri istediğiniz gibi taşıyın'

WhatsApp bir süredir gündemde olan ve kullanıcıların en çok istediği özelliklerden birini bünyesine eklediğini duyurdu. Sohbetlerinizi beraberinizde götürün mottosuyla duyurulan özellik sohbet geçmişini iOS’tan Android’e taşınmasını içeriyor. Bu özellik sayesinde sohbet geçmişleri kolaylıkla taşınacak.

