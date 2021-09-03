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WhatsApp'tan flaş duyuru! 'Sohbetleri istediğiniz gibi taşıyın'

03 Eylül 2021 Cuma - 16:30 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 16:30

WhatsApp bir süredir gündemde olan ve kullanıcıların en çok istediği özelliklerden birini bünyesine eklediğini duyurdu. Sohbetlerinizi beraberinizde götürün mottosuyla duyurulan özellik sohbet geçmişini iOS’tan Android’e taşınmasını içeriyor. Bu özellik sayesinde sohbet geçmişleri kolaylıkla taşınacak.


Kullanıcılar yeni telefon aldıklarında eski telefonlarındaki her şeyi yeni telefonlarına taşımak istiyor. Haliyle bunu sunmayan uygulamaları ya da telefon modellerine sahip kişiler de sorun yaşıyordu. Özellikle WhatsApp sohbet geçmişinin taşınması gibi önemli bir konuda destek bulunmuyordu.
 
WhatsApp kullanıcıları için artık telefonların değiştirilmesi sohbet geçmişini kaybetmek anlamına gelmiyor. Yeni özelliğin kullanıma sunulmasından itibaren WhatsApp geçmişi kolayca iOS'tan Samsung'a taşınabiliyor. Yakında diğer markalar için de geleceği söylenen özelliğin pek çok kişiyi memnun etmesi bekleniyor.
 

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