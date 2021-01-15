Whatsapp'tan bomba karar! Yeni Gizlilik Sözleşmesi 3 ay ertelendi

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklamasında "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" denildi.

Popüler mesajlaşma programı Whatsapp , tepki çeken 'Zorunlu güncelleme' sözleşmesini 3 ay ertelediğini duyurdu. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı. Whatsapp'ın tepki çeken kararı sonrası Türkiye ve dünyada kullanıcılar başta Telegram ve BİP olmak üzere alternatif uygulamalara yönelmişti.

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, kullanıcılar alternatif mesajlaşma uygulamalarına akın etmişti.

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye ve dünyada hiç beklemediği boykotla karşılaşınca mesajlaşma devinden son dakika açıklaması geldi.

WHATSAPP'TAN GERİ ADIM! 3 AY ERTELENDİ

Tepkilerin hedefi haline gelen sosyal medya platformu Facebook 'un bünyesinde bulunan Whatsapp, 'Zorunlu güncelleme' sözleşmesini 15 Mayıs'a ertelediğini duyurdu.

Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta hesapların silinmeyeceği açıklandı.

İşte sosyal medya devi tarafından yapılan açıklama;

'FACEBOOK VE WHATSAPP ÖZEL MESAJLARINIZI GÖREMEZ'

Whatsapp'tan yapılan açıklamada, ''Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu, kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir, böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez. Paylaşılan konumunuzu da göremeyiz ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmayız.

Şartların daha iyi incelenmesi ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek.'' denildi.