WhatsApp'ta sohbetler 'her zaman' sessize alınabilecek

WhatsApp'ta kullanıcılar bir grubu veya kişiyi sessize almak istediklerinde en fazla 1 yıl sessize alabiliyor. Ancak platform, Messenger'da olduğu gibi 'tekrar açana kadar' opsiyonu üzerinde çalışıyor. Böylece yeni özellik aktif olduğunda kullanıcılar diledikleri kişileri tamamen sessize alabilecekler.

WhatsApp'ta Messenger'ın aksine tamamen sessize alma özelliği bulunmuyor ve kullanıcılar en fazla 1 yıl süresince bir grubu veya kişiyi sessize alabiliyor. Facebook 'un Messenger uygulamasında ise 'ben açana kadar' opsiyonu sunuluyor. Bu sayede sessiz moddan hiç çıkarmak istemediğiniz kişiler hep sessiz modda kalmış oluyor.

Ancak WhatsApp 'ta bir yıl süre tanındığından siz özellikle yeniden sessize al özelliğini aktif hale getirmediğinizde 1 yıl dolduğunda sessizlik modu kapanıyor ve o kişiden veya gruptan bildirimler gelmeye devam ediyor.

WhatsApp ise Messenger'daki özelliği kendi bünyesine geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 'Her zaman' ya da 'Always' seçeneğini aktif hale getiren WhatsApp kullanıcıları, böylece süresiz olarak birini sessize alabilme şansına sahip olacak.

WhatsApp, şu anki sürümünde 3 seçenek sunuyor: 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl.

İlginç olan bir diğer nokta ise 'Her zaman' özelliğinin sadece 51 ileti paylaşılan sohbetlerde geçerli olduğu. Yani ileti sayısı 51'den az olan sohbetlerde 'Her zaman' seçeneği çıkmayacak. Test aşamasında olan özelliğin son haline gelmesiyle bu ilginç ayrıntının olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Hürriyet/Selim Öztürk