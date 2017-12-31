WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor

BTK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan WhatsApp'la ilgili yapılan açıklamada, "Küresel boyutta bir teknik arıza olduğu raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte" ifadeleri kullanıldı.

1 saati aşkın bir sürenin ardından WhatsApp'a Türkiye'den yeniden erişim sağlanmaya başlandı.