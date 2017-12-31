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WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor

31 Aralık 2017 Pazar - 22:08 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 23:35

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta dünya çapında bağlantı sorunu yaşanıyor.


Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta bir süre erişim sıkıntısı yaşanıyor.
 
Kullanıcılar bu sorununu popüler mikroblog sitesi olan Twitter'dan dile getirdi. Sorunun dünya çapında olduğu ve milyonlarca insanın bağlantı sorunu yaşadığı ifade edildi.
 
BTK'DAN AÇIKLAMA GELDİ
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan WhatsApp'la ilgili yapılan açıklamada, "Küresel boyutta bir teknik arıza olduğu raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte" ifadeleri kullanıldı.
 
1 saati aşkın bir sürenin ardından WhatsApp'a Türkiye'den yeniden erişim sağlanmaya başlandı.

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