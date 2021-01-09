Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, kullanıcılarına gönderdiği sözleşme ile gündeme geldi. Whatsapp aldığı bir kararla köklü bir değişikliğe giderek gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımı kurallarını değiştirdi. Avrupa Birliği üye ülkelerinde yaşayan kullanıcıların verilerinin diğer şirketlerle paylaşılmayacağı bildirilirken ülkemizde aynı durum geçerli değil, sözleşmeyi onaylamayanlar 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle uygulamayı kullanamayacaklar. Peki, Whatsapp sözleşmesini kabul etmeli miyiz? Whatsapp'a gelen sözleşme nedir? İletişimci Yazar Barış Karaoğlan, WhatsApp Sözleşmesinin bilinmeyenlerini anlattı. İşte Whatsapp sözleşmesi ile ilgili tüm detaylar...

Whatsapp sözleşmesi son günlerde en çok konuşulan konuların başında geliyor. En çok kullanılan uygulamaların başında gelen WhatsApp , köklü bir değişikliğe giderek gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımı kurallarını değiştirdi. Milyonlarca kullanıcının Whatsapp uygulamasına gelen sözleşme hem kafaları karıştırdı hem de büyük bir şüpheye neden oldu. Sözleşme ile ilgili detayları öğrenenler Whatsapp dışında kullanılabilecek uygulamaları araştırmaya başladı bile. Peki, Whatsapp sözleşmesini kabul etmeli miyiz? Whatsapp'a gelen sözleşme neleri içeriyor? İletişimci Yazar Barış Karaoğlan, WhatsApp Sözleşmesi ile ilgili tüm detayları anlattı.

En çok kullanılan uygulamaların başında gelen WhatsApp, köklü bir değişikliğe giderek gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımı kurallarını değiştirdi. Bu değişiklik ile ilgili bilinmeyenleri anlatan İletişimci Yazar Barış Karaoğlan, kullanıcıların bu sözleşmeyi onaylarken bir kez daha düşünmeleri gerektiğinin altını çizdi. Karaoğlan, Whatsapp ile ilgili tüm detayları anlattı.

TÜRKİYE'DE DURUM FARKLI! WHAPSAPP KULLANILAMAYACAK!

Avrupa Birliği üye ülkelerinde yaşayan kullanıcıların verilerinin diğer şirketlerle paylaşılmayacağı bildirilirken ülkemizde aynı durum geçerli değil, sözleşmeyi onaylamayanlar 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle uygulamayı kullanamayacaklar.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMELİ MİYİZ?

WhatsApp, yeni sözleşmede önemli olan detayları, cümlelerdeki kilit kelimelere saklıyor. Mesela, “Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur” cümlesini, sözleşmenin “Diğer Facebook Şirketleri ile Nasıl Çalışırız?” başlığının altında konumlandırmış.

Masum gibi görünse de buradaki “bilgi paylaşımında bulunur” kullanımı, her türlü bilgiyi ve istatistiği paylaşacağı anlamını taşır. Peki bunun nasıl bir sakıncası olabilir diye sorguladığımızda, Facebook şirketinin, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan ve Donald Trump zaferi ile sonuçlanan Başkanlık seçimini doğrudan etkilediğini herkes biliyor. Şirketin CEO ’su Facebook verilerini üçüncü taraf ile paylaşmakla suçlanarak bu konu ile ilgili yargılanıyor. Bu pencereden baktığımızda aslında kişisel verilen ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz.

WHATSAPP GÜVENLİ Mİ?

WhatsApp, yazışmaların uçtan uca şifrelendiğinin vurgusunu yapıyor ama bu durum verilerin depolandığı gerçeğini maalesef değiştirmiyor. Yani tüm verilerimiz şirketin ana makinasında bir algoritma ile depolanıyor. Şimdi ise bu algoritmanın Facebook ile paylaşılacağının onayının istendiği sözleşme aslında ciddi bir veri aktarımının her türlü konu için kullanılabileceğini anlamını taşıyor.

Aslında sözleşmede bir güvenlik açığı ya da benzer durumlarda sanki veri güvenliğinin sağlanabilmesi için kullanıcıyı koruduğu izlenimi yaratılsa da cümleler içerisine saklanan kelimeler bu durumun aslında tam olarak böyle olmadığını da kanıtlar nitelikte.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuki Danışmanlık bürosunda İletişim ve Medya Danışmanı olan Barış Karaoğlan, aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, bu kadar gündem olduğu bir dönemde WhatsApp tarafından yapılan böyle köklü bir değişikliğinde sorgulanması gerektiğini vurguladı. Çünkü bir kişiye ait “özel” veri “kişisel” bir veri niteliği taşıyor, bu durumda kullanıcı, gizlilik sözleşmesini kabul ederek kişiselleşmiş verilerin tamamının başka bir şirket ile paylaşılmasına rıza vermiş oluyor.

Hani bir sayfadan bir ürün araştırırız ve artık karşımıza bin defa o ürün ya da benzer ürünle ilgili reklamlarla karşılaşırız ya, bu durumun WhatsApp gizlilik onayının verilmesinden sonra başka algoritmalarla ve başka yeni yapay zeka yazılımları ile karşılaşabilecek olmamız da apayrı bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Kişisel yazışmaların çoğunlukla olduğunu düşündüğümüzde, WhatsApp aslında ciddi bir veri madenciliği (data mining) yapabilecek bir uygulamadır. Yazıştığımız gruplar, ilettiğimiz mesajlar, resimler, video lar, yaptığımız yorumlar, verdiğimiz cevaplar, kullandığımız emojiler dahil hepsinin bir algoritma ile nasıl alışkanlıklarımız olduğunu tam anlamı ile ortaya koyabiliyorken aynı zamanda kişiliğimiz ile ilgili de ciddi bir veri oluşturuyor. Alışverimizde neleri tercih ettiğimiz, hangi tarz müzikler dinlediğimiz, ne tür filmler-diziler izlediğimiz, hangi video tarzlarının en çok ilgimizi çektiği, siyasi görüşlerimiz, politik tavrımız, okuduğumuz gazeteler, dergiler, yazarlar, eleştirdiğimiz olaylar-konular. Bunların tamamı bir algoritma ile kullanıcıya ait bir veri haline getiriliyor, bu da aslında ürünün “kullanıcının kendisi” olduğu gerçeğini bir kez daha gösteriyor.

WHATSAPP YERİNE KULLANILABİLECEK UYGULAMALAR

Kullanıcıyı bir ürün haline getirerek pazarlayabileceği iznini açık açık kullanıcıdan almak isteyen şirketin bu zorunlu onayına ciddi itirazlar da gelmeye başlamış durumda, öyle ki, Elon Musk “Use Signal” yani “Signal Uygulaması Kullanın” diye Tweet atarak kızgınlığını ve tavrını belirtmiş durumda. Kullanıcıların ise Signal, Telegram, Viber, Bip ve benzeri uygulamaları indirip denemeye başladıklarını söyleyebiliriz. Karaoğlan, "verinin günümüz dünyasında ne kadar önemli bir kaynak olduğu gerçeğini unutmadan, bu tarz kişisel bilgilerin her türlü konu için kullanıcıyı olumsuz yönde de etkileyebilecek durumları da oluşturacağını düşünerek, gizlilik sözleşmesine onay verirken bir kez daha düşünmemiz gerektiğini hatırlatmalıyız." uyarısında bulundu.

PEKİ, WHATSAPP'TA NELER DEĞİŞİYOR?

WhatsApp gizlilik politikasını yeniledi. Güncellenmiş olan kullanıcı sözleşmesinde kullanıcıların verilerini Facebook'la paylaşması isteniyor. Eğer kullanıcılar bunu kabul ederse, WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek. Eğer kabul etmezse, 8 Şubat'tan sonra popüler uygulamayı kullanamayacak.

WhatsApp'ın topladığı verilerden bazıları şunları içeriyor:

-Telefon numaraları

-Adres defterlerindeki diğer kişilerin telefon numaraları

-Profil isimleri

-Profil resimleri

-Bir kullanıcının en son ne zaman çevrimiçi olduğu

-Durum mesajı

-Uygulama günlüklerinden toplanan tanılama verileri

-Cihaz ve bağlantı bilgileri

Facebook, yeni şartlarla birlikte toplanan bilgileri kendi şirketleri arasında paylaşma hakkını saklı tutuyor.

Yeni gizlilik politikasıyla birlikte WhatsApp, "Facebook şirketler ailesine 2014 yılında katıldık. Facebook şirketler ailesinin bir parçası olan WhatsApp, bu şirketler ailesinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşır. Hizmetlerimizin ve bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler" diyor.

Açıklamanın devamında da "Sizinle Hizmetlerimiz ve özelliklerimiz hakkında iletişim kurar; sizi koşullarımız, ilkelerimiz ve diğer önemli güncellemeler hakkında bilgilendiririz. Hizmetlerimiz ve artık bir parçası olduğumuz Facebook şirketler ailesinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz" belirtiliyor.

Üçüncü taraflar ve hizmetler içinse açıklama şu şekilde yapılmış:

"Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler: Başkalarının bize sağladığı bilgileri alırız ve bunlar sizin hakkınızdaki bilgileri de içerebilir. Örneğin, tanıdığınız diğer kullanıcılar Hizmetlerimizi kullandığında, mobil adres defterlerinde bulunan telefon numaranızı bize sağlayabilir (aynı şekilde siz de bu kişilerin bilgilerini sağlayabilirsiniz), size veya sizin de içinde bulunduğunuz gruplara mesaj gönderebilir ya da sizi arayabilirler.

Üçüncü Taraf Sağlayıcılar: Hizmetlerimizi yürütmemize, sunmamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olmaları için üçüncü taraf sağlayıcılarla çalışırız. Örneğin uygulamalarımızı dağıtmak; altyapı, teslim ve diğer sistemlerimizi sağlamak; harita ve yer bilgileri sunmak; ödemeleri işleme almak; insanların Hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Hizmetlerimizi pazarlamak amacıyla çeşitli şirketlerle çalışırız. Bu sağlayıcılar belirli durumlarda bize sizin hakkınızda bilgiler sağlayabilir. Örneğin uygulama mağazaları, hizmetteki sorunları tanılamamıza ve düzeltmemize yardımcı olmak için bize raporlar gönderebilir.