Whatsapp sözleşmesi nereden onaylanır? Kabul etmeyenlerde Whatsapp kapanacak mı?

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncelleme yürürlüğe girdi. Gizlilik sözleşmesinin uygulamaya girdiği ilk dakikalarda Whatsapp paylaşım yaptı. Aylardır kullanıcılar 'Whatsapp hesabı silinecek mi?' sorusunu merak ediyordu. Whatsapp açıklık getirdi. Peki, Whatsapp kapanacak mu? Whatsapp sözleşmesi ne oldu? Whatsapp gizlilik sözleşmesi kabul etme uyarısı ne zaman gelir? Whatsapp gizlilik sözleşmesi kabul etme uyarısı gelecek mi? İşte yeni detaylar...

Uzunca bir süredir tartışılan ve kişisel verileri paylaşımında ihlal ettiği gerekçesiyle büyük tepki toplayan Whatsapp 'ın gizlilik sözleşmesi için kullanıcılarına verdiği süre doldu. Gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncelleme yürürlüğe girdiği ilk anda Whatsapp kullanıcılarını bilgilendirmek için paylaşım yaptı. Uygulama kullanıcıların 'Whaptsapp hesabı silinecek mi?' sorusunu yanıtladı. Peki, Whatsapp kapanacak mu? Whatsapp sözleşmesi ne oldu? Whatsapp gizlilik sözleşmesi kabul etme uyarısı ne zaman gelir? Whatsapp gizlilik sözleşmesi kabul etme uyarısı gelecek mi? İşte yeni detaylar...

WHATSAPP HESABI SİLİNECEK Mİ?

Sosyal medya şirketi Facebook 'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

WHATSAPP SİLİNEN MESAJLAR GERİ GELİR Mİ?

Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

WHATSAPP KISITLAMASI NASIL UYGULANACAK?

Üstelik gizlilik sözleşmesi onay süreci kullanıcılara bir dayatma olarak sunuluyor. Kullanıcılara reddetme seçeneği sunulmazken, yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar kademeli olarak başlayacak kısıtlamalarla uygulamayı kullanamayacak.

Bugünden itibaren başlayacak kısıtlama sürecinde ilk etapta büyük değişimler olması beklenmiyor. Yani yeni sözleşmeyi onaylamayanlar için hesap engelleme gibi büyük adımlar atılmazken kullanıcılar sosyal medya uygulamasını normal kullanmaya devam edebilecek. Ancak ilerleyen süreçte büyük kısıtlamalar gelecek.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NASIL KABUL EDİLİR?

Resmi açıklamalara göre kısıtlamalar farklı kullanıcılar için kademeli olarak başlayacak. İlk etapta gizlilik sözleşmesinin onaylanması için tüm kullanıcılara bir bildirim gönderilecek.

Ardından bu bildirim, onaylamayanlar için sabit olarak kalacak. İlk kısıtlama sözleşmeyi onaylamayanların sohbet ve kişi listelerine erişimlerinin kapatılması olacak. Yani mesaj veya çağrı alabilecek ancak sohbet veya kişi listelerinize ulaşamayacaksınız.

Gelecek günlerde ise gizlilik sözleşmesi onaylanmadığı taktirde, yeni sözleşmeyi kabul etmeyenler mesaj gönderemeyecek, sesli veya görüntülü çağrı yapamayacak. Özetlle sözleşmeyi reddetme seçeneğiniz bulunmuyor ve reddettiğiniz taktirde WhatsApp’ı kullanamayacaksınız.

NE OLMUŞTU?

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP, Telegram ve Signal olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.