Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu, geri mi çekildi? Whatsapp gizlilik sözleşmesi son durum merak ediliyor!

Whatsapp sözleşmesi geri mi çekildi? WhatsApp kullanıcılarının karşısına çıkan ve kişisel verilerin paylaşımına yönelik izin talep eden WhatsApp sözleşmesi gündemdeki yerini koruyor. WhatsApp, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken gizlilik sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İşletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor" ifadelerine yer verdi. Whatsapp gizlilik sözleşmesi detayları…

Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu, sorusuna yanıt aranırken bir açıklama yapıldı. Kişisel verilerin Facebook'a dağıtımının önünü açan WhatsApp sözleşmesinin ardından kullanıcılar uygulamayı silerek farklı anlık mesajlaşma programlarına yönelmesinin ardından sözleşmenin iptal edildiği iddia edildi. WhatsApp, güncellenen ve uygulamanın kullanımına devam edilmesine yönelik 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken gizlilik sözleşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyenlerin şartları kabul etmesi gerektiği yinelendi, güncellemenin Facebook ile veri paylaşımını değiştirmediği öne sürüldü. İşte Whatsapp gizlilik sözleşmesi hakkında merak edilenler…

Whatsapp sözleşmesi iptal mi?

Habertürk'te yer alan habere göre, açıklamada, "WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz" denildi.

Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddeleri

Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:

"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz.