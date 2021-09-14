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WhatsApp, otomatik çeviri özelliğini sunmaya hazırlanıyor

14 Eylül 2021 Salı - 16:49 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 16:49

WhatsApp pek çok konuyla gündeme gelse de bu sefer yeni bir özelliği geliştirmesiyle gündemde. Ortaya çıktığı kadarıyla popüler mesajlaşma uygulaması, iOS tarafında kullanıcılara sesli mesajlar için çeviri özelliğini sunacak.


WhatsApp'ın aktif olarak test ettiği özellik şu anda yalnızca iOS kullanıcıları için geliştiriliyor gibi görünüyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar gelen sesli mesajları yazılı olarak görebilecek ve çevirisini yapabilecek. 
 
Söylendiği kadarıyla bu süreç WhatsApp ve kişiler arasında kalacak ve Facebook'a asla bilgi paylaşılmayacak ancak geçenlerde ortaya çıkan yeni bilgiler bu detayı anlamsız kılıyor. Yine de bu özellikten dolayı Apple cihazlarındaki ses algılama sistemi çalışacağı için Apple'a veri gönderilebilir. 
 

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WhatsApp otomatik çeviri otomatik çeviri özelliği
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