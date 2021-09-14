WhatsApp, otomatik çeviri özelliğini sunmaya hazırlanıyor

WhatsApp pek çok konuyla gündeme gelse de bu sefer yeni bir özelliği geliştirmesiyle gündemde. Ortaya çıktığı kadarıyla popüler mesajlaşma uygulaması, iOS tarafında kullanıcılara sesli mesajlar için çeviri özelliğini sunacak.

WhatsApp'ın aktif olarak test ettiği özellik şu anda yalnızca iOS kullanıcıları için geliştiriliyor gibi görünüyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar gelen sesli mesajları yazılı olarak görebilecek ve çevirisini yapabilecek.