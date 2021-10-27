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Whatsapp kullanamayacak telefon modelleri hangileri? 1 Kasım'da Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak?

27 Ekim 2021 Çarşamba - 10:10 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 10:10

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını ilgilendiriyor! Artık kullanılamayacak. Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan önemli karar! WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı Android ve iOS modellerine desteğini sonlandırıyor. Peki, Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak? İşte Whatsapp kullanamayacak telefon modelleri ve 1 Kasım Whatsapp kararı!


WhatsApp'tan önemli karar! Liste yayınlandı. Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor. Bazı telefon modellerinde artık WhatsApp kullanılamayacak.  WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı Android ve iOS modelleri ile bazı telefon markalarının alt modellerine desteğini sonlandırıyor. Peki, Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak? İşte Whatsapp kullanamayacak telefon modelleri ve 1 Kasım Whatsapp kararı!
 
WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDAN KALDIRILACAK?
 
WhatsApp, 1 Kasım itibariyle Android 4.0.3 ve altı versiyonlara sahip telefonlar ile iOS 9 ve altındaki telefonlara desteğini çekiyor.
 
WHATSAPP KULLANAMAYACAK TELEFON MODELLERİ
 
İşte WhatsApp'ın yayınladığı listeye göre gelecek ay itibariyle destek alamayacak telefonlar:
 
APPLE
 
iPhone SE,
iPhone 6S,
iPhone 6S Plus
 
SAMSUNG
 
Samsung Galaxy Trend Lite
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
 
LG
 
Lucid 2;
Optimus F7;
Optimus F5;
Optimus L3 II Dual;
Optimus F5;
Optimus L5;
Best L5 2
Optimus L5 Dual;
Optimus L3 II;
Optimus L7;
Optimus L7 II Dual;
Optimus L7 II;
Optimus F6 Enact;
Optimus L4 II Dual;
Optimus F3;
Optimus L4 II;
Best L2 2;
Optimus Nitro HD ? 4X HD;
Optimus F3Q.
 
ZTE
 
Grand S Flex;
V956;
Grand X Quad V987;
Large Memo.
Huawei
Ascend G740;
Ascend Mate;
Ascend D Quad XL;
Ascend D1 Quad XL;
Ascend P1 S;
Ascend D2.
 
SONY
 
SonySony Xperia Miro
Sony Xperia Neo L
Xperia Arc S.
 
DİĞER
 
Alcatel One Touch Evo 7
Archos 53 Platinum
HTC Desire 500
Caterpillar Cat B15
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
Lenovo A820
UMi X2
Faea F1
THL W8
 
 
 

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