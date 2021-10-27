Whatsapp kullanamayacak telefon modelleri! 1 Kasım'da kaldırılıyor!

WhatsApp'tan önemli karar! Liste yayınlandı. Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor. Bazı telefon modellerinde artık WhatsApp kullanılamayacak. WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı Android ve iOS modelleri ile bazı telefon markalarının alt modellerine desteğini sonlandırıyor. Peki, Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak? İşte Whatsapp kullanamayacak telefon modelleri ve 1 Kasım Whatsapp kararı!
WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDAN KALDIRILACAK?
WhatsApp, 1 Kasım itibariyle Android 4.0.3 ve altı versiyonlara sahip telefonlar ile iOS 9 ve altındaki telefonlara desteğini çekiyor.
WHATSAPP KULLANAMAYACAK TELEFON MODELLERİ
İşte WhatsApp'ın yayınladığı listeye göre gelecek ay itibariyle destek alamayacak telefonlar:
APPLE
iPhone SE,
iPhone 6S,
iPhone 6S Plus
SAMSUNG
Samsung Galaxy Trend Lite
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
LG
Lucid 2;
Optimus F7;
Optimus F5;
Optimus L3 II Dual;
Optimus F5;
Optimus L5;
Best L5 2
Optimus L5 Dual;
Optimus L3 II;
Optimus L7;
Optimus L7 II Dual;
Optimus L7 II;
Optimus F6 Enact;
Optimus L4 II Dual;
Optimus F3;
Optimus L4 II;
Best L2 2;
Optimus Nitro HD ? 4X HD;
Optimus F3Q.
ZTE
Grand S Flex;
V956;
Grand X Quad V987;
Large Memo.
Huawei
Ascend G740;
Ascend Mate;
Ascend D Quad XL;
Ascend D1 Quad XL;
Ascend P1 S;
Ascend D2.
SONY
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Sony Xperia Neo L
Xperia Arc S.
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