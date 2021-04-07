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WhatsApp'ın yeni özelliği sızdı! Artık sohbetler...

WhatsApp'ın yeni özelliği sızdı! Artık sohbetler... Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor. 
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