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WhatsApp ile ilgili inceleme başlatıldı!

AA |  12 Ocak 2021 Salı - 12:06 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 12:37

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp uygulaması hakkında, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.


Alınan bilgiye göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun bugünkü  toplantısında, "Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen  kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi,  iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza  verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği" yönündeki  haberlerle ilgili değerlendirme yapıldı.
 
Konuyu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri yönünden  değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, toplantıda WhatsApp uygulaması  hakkında, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler  yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi.
 
İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de  konuyu yeniden değerlendirecek.
 

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