WhatsApp için tehlike çanları çalıyor! Telegram...

Telegram, dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaşmayı başardı. Sensor Tower tarafından yayımlanan listeye göre uygulamayı en çok tercih eden ülkelerin başında Hindistan yer alıyor.
Bildiğiniz üzere WhatsApp da ülkedeki en popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulama öte yandan Sensor Tower'a göre 1 milyar küresel indirmeyi geçti.
TELEGRAM POPÜLERLİĞİNİ KANITLIYOR
Uygulamayı indirenlerin yüzde 22’si Hindistan’dan geliyorken onu yüzde 10 ile Rusya ve yüzde 8 ile Endonezya takip ediyor. 2021 yılında indirilme sayısı olarak büyük bir artış yaşayan Telegram, yaklaşık olarak 215 milyon indirildi.