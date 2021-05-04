WhatsApp gizlilik sözleşmesinde son durum! Tarih yaklaşıyor, ne olacak? 120 gün detayı...

WhatsApp gizlilik sözleşmesi için belirlenen son tarihe sayılı günler kaldı. WhatsApp, gizlilik sözleşmesi kapsamında birçok abonesini kaybedince, sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihi ertelemişti. Ertelenen tarih 15 Mayıs’ta sona erecek. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık 15 Mayıs itibariyle neler olacağını, sürecin nasıl şekilleneceğine yönelik bilgi verdi ve 120 güne detay çekti. İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi hakkında merak edilenler…

WhatsApp gizlilik sözleşmesinde sona yaklaşılıyor. Ocak ayında gizlilik politikası dayatması sonrası WhatsApp, Türkiye'de yüz binlerce aboneyi günler kaybedince, gizlilik sözleşmesini yeterince anlatamadığını ifade ederek, detayları açıklamak için son tarihi uzattığını duyurmuştu. Gizlilik sözleşmesinden geri adım atmayan WhatsApp'ın erteleme kararı aldığı tarih yaklaştıkça konu yeniden gündeme geldi. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinden geri adım atması beklenmiyor. Sabah Gazetesi WhatsApp gizlilik sözleşmesi hakkında merak edilenleri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Ali Murat Kırık ile konuştu. Kırık, sabah.com.tr'ye özel yaptığı değerlendirmede, 'Kullanıcıların önünde 2 yol var' dedi, '120 günlük' sürece dikkat çekti. Peki, Peki, WhatsApp gizlilik sözleşmesi için verilen son tarih olan 15 Mayıs'ta ne olacak? Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin uygulamaya girmesi engellenecek mi?

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ OLAYI

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Ali Murat Kırık, WhatsApp krizinin nasıl ortaya çıktığını şu ifadelerle özetledi.

WhatsApp, kullanıcılara mesajlaşma hizmetini kullanmaya devam etmek için tartışmalı gizlilik güncellemesini sonunda kabul etmek zorunda kalacaklarını hatırlatan bir blog yazısı yayınladı .

Platformun, kullanıcılardan hizmet şartlarını ve gizlilik politikasını gözden geçirmelerini isteyen yeni bir planı var. Facebook'a ait şirket, değerlerini ve güncellemelerini doğrudan WhatsApp içinde paylaşmak için uygulamadaki 'Durum' özelliğini kullandığını söyledi.

(Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Ali Murat Kırık)

WHATSAPP GERİ ADIM ATMADI, SON TARİHİ ERTELEDİ

WhatsApp, Ocak ayında gizlilik politikası güncellemelerini duyurmasının ardından aldığı eleştiriye değinerek, "Bu güncellemeyle ilgili daha önce çok fazla yanlış bilgiyle karşılaştık ve herhangi bir karışıklığı gidermek için çok çalışmaya devam ediyoruz," diye yazdı.

"WHATSAPP'IN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEZSENİZ..."

15 Mayıs'tan sonra Whatsapp'ın yeni gizlilik politikalarını kabul etmezseniz, bazı temel işlevleri kaybedeceksiniz. WhatsApp'tan kısa bir süre için arama ve mesaj gönderimi yapabilecek, bildirimler alabileceksiniz, ancak zamanla uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyeceksiniz.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

"Gizlilik politikasında şu nokta dikkate değer ve biraz da ürkütücü" diyen Kırık, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

Bununla birlikte, gizlilik politikası hala şunları belirtmektedir:

"Konumunuzu kişilerinizle paylaşmaya veya yakındaki konumları veya başkalarının sizinle paylaştığı konumları görüntülemeye karar verdiğinizde olduğu gibi konumla ilgili özellikleri kullanmayı seçtiğinizde, izninizle cihazınızdan kesin konum bilgilerini toplar ve kullanırız. Konumla ilgili bilgilerle ilgili, cihaz ayarlarınızda veya konum paylaşımı gibi uygulama içi ayarlarınızda bulabileceğiniz belirli ayarlar vardır. Konumla ilgili özelliklerimizi kullanmasanız bile, genel konumunuzu (örneğin şehir ve ülke) tahmin etmek için IP adreslerini ve telefon numarası alan kodları gibi diğer bilgileri kullanırız."

"AKTİF OLMAYAN HESAPLAR 120 GÜN SONRA OTOMATİK OLARAK SİLİNECEK"

"Yani, artık temelde iki seçeneğimiz mevcut" diyen Doç.Dr. Kırık, '120 gün' detayını da anlattı:

1. Yeni gizlilik politikalarını verin ve kabul edin.2. Sohbet geçmişinizi indirin ve başka bir mesajlaşma uygulamasına geçin.

WhatsApp, 15 Mayıs'tan sonra yeni gizlilik politikalarını kabul ettikten sonra uygulamayı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebileceğinizi söylüyor. Ancak, son tarih bittiğinde ve 'KABUL ET' düğmesine tıklamadıysanız, hesabınız pasif olarak sınıflandırılacaktır. Ve aktif olmayan hesaplar 120 gün sonra otomatik olarak silinecektir.

"ÖDEME VE İŞLEM VERİLERİ DE PAYLAŞILACAK"

Popüler inanışın aksine WhatsApp, Facebook ile meta verileri yıllardır paylaşmaktadır, bu güncellemeden sonra ise Facebook'un çeşitli hizmetlerinde size reklamları daha iyi hedeflemesine yardımcı olmak için ödeme ve işlem verileri de paylaşılacaktır.

Yeni sözleşmeyle birlikte, mesajların kaybolabileceği ve hesap bilgilerinizi indirebileceği geçici mesaj seçeneğini etkinleştirmek için size erişim sağlamaktadır.

Ayrıca, kişisel sohbetler olarak kabul edildikleri ve aynı zamanda uçtan uca şifrelenmiş oldukları için uygulama içindeki grupların gizli kaldığını açıklığa kavuşturmaktadır.

WhatsApp Facebook'un güvenli web barındırma hizmetleri sunduğu şirketlerin, onlara sağladığınız bilgileri pazarlama amacıyla kullanabileceği ve bunun da Facebook üzerinden reklam yayınlamasıyla sonuçlanabileceği ayrıntılarını vermektedir.

"TELEGRAM, BİP VE SİGNAL..."

"Şimdi insanlar ne yapacağını merak ediyor?" diyerek alternatifleri ele alan Kırık, şu ifadeleri kullandı:

Telegram, BİP ve Signal da alternatifler arasında… Her üç uygulama da verilerinizi uçtan uca şifreler, ancak bonus seçenekleri bir kez daha platformları birbirinden ayırmaya yardımcı olur. Bu, kararınızın en önemli kısmı olabilir, bu nedenle güvenlik özelliklerini dikkatlice kontrol ediniz.

Şimdi insanların WhatsApp'tan ayrılmayı düşünmelerinin temel nedeni veri erişimidir. Yeni gizlilik politikası değişiklikleri, mesajlarınızı okumasalar bile WhatsApp'a kişisel verilerinize kapsamlı erişim sağlar. WhatsApp konumunuza, kullanım istatistiklerine, cihaz bilgilerine, satın alma geçmişinize ve daha fazlasına erişebilecek. Daha sonra bu verileri reklam amacıyla Facebook ile paylaşabilecek.

"SIGNAL'İN DEZAVANTAJI YALNIZCA YEREL YEDEKLEME SUNAR"

Diğer uygulamalar konusunda bilgi verecek olursak;

En küçük kullanıcı tabanına ve en az özelliğe sahip olmasına rağmen, Signal en güvenli uygulama olabilir. Yalnızca bir PIN kullanarak kurtarabileceğiniz şifreli bir profil oluşturabilirsiniz. Signal tüm mesajlarında uçtan uca şifreleme kullanır ve sadece teslim edilmemiş mesajlarınızı geçici olarak saklar. Signal'de herhangi bir reklam bulamazsınız ve yalnızca telefon numaranıza erişir.

Signal'in küçük bir dezavantajı, yalnızca yerel yedekleme sunmasıdır. Cihazınızı kaybederseniz, içeriğinizin ve mesajlarınızın en azından bir kısmını kaybedersiniz. Signal kullanıcıları ayrıca ek güvenlik için uygulama içindeki QR kodlarını kullanarak birbirlerini doğrulayabilir. Kullanıcılar için bir artı olan meta verilerin denklemden çıkarılmasına yardımcı olur.

"TELEGRAM TEORİK OLARAK MESAJLARA ERİŞEBİLİR"

Telegram'ın mesajları aslında istemci-sunucu şifrelidir, yani şifrelenmemiş ve son kullanıcıya ulaşmadan önce sunucu düzeyinde yeniden şifrelenmiş demektir. Teorik olarak, Telegram'ın mesajlara erişebileceği anlamına gelir, ancak çok fazla çaba gerektirir. Bununla birlikte, Gizli Sohbetler özelliğini kullanırsanız, uçtan uca şifrelemeye tam erişiminiz olacak ve bu da daha fazla kullanıcıyı rahat ettirecektir. Ayrıca, uygulama içinde ek güvenlik için yerleşik bir PIN özelliğini veya parmak izi gereksinimini etkinleştirebilirsiniz.

Telegram'da reklam olmasa da, şirket kendi reklam platformunu başlatmayı düşünüyor. Bu, gelecekte değişikliklere yol açabilir. Şu anda Telegram yalnızca telefon numaranıza, e-posta adresinize ve kullanıcı kimliğinize erişebilir