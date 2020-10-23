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WhatsApp e-ticarete açılıyor

23 Ekim 2020 Cuma - 17:26 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 17:26

Dünya genelinde yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulama içinde alışveriş yapmaya imkan kılacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor.


Facebook tarafından 2014 yılında satın alınan uygulamadaki güncellemeyle kullanıcılar doğrudan "Facebook Shops" ismi verilen mağazalara ulaşarak alışveriş yapabilecek.
 
WhatsApp yöneticilerinden Matt Idema, yeni özelliğin bu yıl içerisinde kullanıma gireceğini duyurdu. Şirket bu sayede ücretsiz olan uygulamasından gelir elde edebilmeyi umuyor.
 
Facebook'un e-ticaret servisi "Facebook Shops", Covid-19 krizi sürerken mayıs ayında ABD'de başlamıştı. Servis sayesinde satıcılar, sosyal ağ ile entegre olan sayfalar üzerinden Facebook ve Instagram'dan doğrudan satış yapabiliyor.
 
Öte yandan salgın sürecinde kullanımı hızla artan Zoom ve Skype gibi video konferans uygulamalarına alternatif olmak isteyen WhatsApp, bilgisayardan sohbet edenler için de yeni özelliğini yayınlamaya hazırlanıyor.
 
Yeni  özellik masaüstünden sesli veya görüntülü arama yapmanıza imkan tanıyor. Özellikten hem bireysel hem de grup olarak yararlanmak mümkün olacak.
 
WhatsApp Web'te bu özelliğin birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.
 

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WhatsApp e-ticaret uygulama
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