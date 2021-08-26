Whatsapp'a yeni özellik! Sesli mesajlarda yeni tasarım!

WhatsApp, bu yılın başında yayınladığı gizlilik sözleşmesiyle gündeme gelmiş Türkiye'de büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Whatsapp sonrasında geri adım atmış ve yepyeni özellikleri kullanıcılarına sunmuştu.
Whatsapp uygulamasının en yeni özelliği son sürüm olan beta versiyonda ortaya çıktı. WhatsApp’ın Android ve iOS platformları için yayınlanan beta sürümlerinde ‘ses dalgaları’ özelliği keşfedildi.
Karşınızdaki kişiye sesli mesaj gönderirken artık mesajın dalga boylarını da gönderebileceksiniz. Özellik tıpkı Instagram’daki gibi çalışıyor ve tasarım hiç farklı değil.