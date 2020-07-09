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WhatsApp'a bilgisayardan giren herkesi ilgilendiriyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bilgisayardan girenler için sürpriz gelişme yaşandı.

WhatsApp'a bilgisayardan giren herkesi ilgilendiriyor! WhatsApp'a bilgisayardan giren herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yeni bir gelişme yaşandı.
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