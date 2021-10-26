Whatsapp 1 Kasım tarihinden itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesiyor.
Yayımlanan listeye göre; onlarca telefon modeli 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamayı çalıştırmayacak.
WHATSAPP KULLANAMAYACAK TELEFON MODELLERİ
Apple güncelleme desteği söz konusu olduğunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerden birisi olmasına rağmen eski telefonlarından desteği çekiyor.
iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce durdurulmuştu.
Şimdi ise WhatsApp kullanamayacaklar.
1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde:
Apple:
iPhone SE;
iPhone 6S;
iPhone 6S Plus.
Samsung
Galaxy Trend Lite;
Galaxy Trend II;
Galaxy SII;
Galaxy S3 mini;
Galaxy Xcover 2;
Galaxy Core;
Galaxy Ace 2.
LG
Lucid 2;
Optimus F7;
Optimus F5;
Optimus L3 II Dual;
Optimus F5;
Optimus L5;
Best L5 2
Optimus L5 Dual;
Optimus L3 II;
Optimus L7;
Optimus L7 II Dual;
Optimus L7 II;
Optimus F6 Enact;
Optimus L4 II Dual;
Optimus F3;
Optimus L4 II;
Best L2 2;
Optimus Nitro HD ? 4X HD;
Optimus F3Q.
ZTE
Grand S Flex;
V956;
Grand X Quad V987;
Large Memo.
Huawei
Ascend G740;
Ascend Mate;
Ascend D Quad XL;
Ascend D1 Quad XL;
Ascend P1 S;
Ascend D2.
Sony
Sony Xperia Miro;
Sony Xperia Neo L;
Xperia Arc S.
Diğer
Alcatel One Touch Evo 7;
Archos 53 Platinum;
HTC Desire 500;
Caterpillar Cat B15;
Wiko Cink Five;
Wiko Darknight;
Lenovo A820;
UMi X2;
Faea F1;
THL W8