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Whatsapp 1 Kasım tarihinden itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

26 Ekim 2021 Salı - 8:21 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 8:21

Whatsapp uygulamasından milyonlarca kişiye kötü haber geldi. Milyonlarca aktif kullanıcıyla en popüler uygulamalardan biri olmaya devam eden Whatsapp, artık bu platformu kullanamayacak telefon modelleri açıklandı. Bu modeller için güncelleme desteği 1 Kasım tarihinden itibaren kesilecek.


WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesiyor.
 
Yayımlanan listeye göre; onlarca telefon modeli 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamayı çalıştırmayacak.
 
WHATSAPP KULLANAMAYACAK TELEFON MODELLERİ
Apple güncelleme desteği söz konusu olduğunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerden birisi olmasına rağmen eski telefonlarından desteği çekiyor.
 
iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce durdurulmuştu.
 
Şimdi ise WhatsApp kullanamayacaklar.
 
 
1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde:
 
Apple:
 
iPhone SE;
 
iPhone 6S;
 
iPhone 6S Plus.
 
Samsung
 
Galaxy Trend Lite;
 
Galaxy Trend II;
 
Galaxy SII;
 
Galaxy S3 mini;
 
Galaxy Xcover 2;
 
Galaxy Core;
 
Galaxy Ace 2.
 
LG
 
Lucid 2;
 
Optimus F7;
 
Optimus F5;
 
Optimus L3 II Dual;
 
Optimus F5;
 
Optimus L5;
 
Best L5 2
 
Optimus L5 Dual;
 
Optimus L3 II;
 
Optimus L7;
 
Optimus L7 II Dual;
 
Optimus L7 II;
 
Optimus F6 Enact;
 
Optimus L4 II Dual;
 
Optimus F3;
 
Optimus L4 II;
 
Best L2 2;
 
Optimus Nitro HD ? 4X HD;
 
Optimus F3Q.
 
ZTE
 
Grand S Flex;
 
V956;
 
Grand X Quad V987;
 
Large Memo.
 
Huawei
 
Ascend G740;
 
Ascend Mate;
 
Ascend D Quad XL;
 
Ascend D1 Quad XL;
 
Ascend P1 S;
 
Ascend D2.
 
Sony
 
Sony Xperia Miro;
 
Sony Xperia Neo L;
 
Xperia Arc S.
 
Diğer
 
Alcatel One Touch Evo 7;
 
Archos 53 Platinum;
 
HTC Desire 500;
 
Caterpillar Cat B15;
 
Wiko Cink Five;
 
Wiko Darknight;
 
Lenovo A820;
 
UMi X2;
 
Faea F1;
 
THL W8

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