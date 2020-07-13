Wayfair nedir? Wayfair skandalı (çocuk kaçakçılığı olayı) iddiaları sonrası Wairfair'nden açıklama!

Wayfair dünya gündemine bomba gibi düştü. Wayfair rezaleti iddialası, Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girince, vatandaşlar Wayfair nedir, sorusuna yanıt aramaya başladı. Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi WAYFAIR, akılalmaz skandal suçlama ile karşı karşıya. İddiaların komplo teorisi olduğunu söyleyenler bulunsa da sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan tesadüfler iddiaları kanıtlar nitelikte. İşte Wayfair haberleri ile ilgili detaylar...

Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi WAYFAIR, skandal bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Twitter ve Reddit platformlarında Wayfair'ın kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddiası, ABD başta olmak üzere tüm dünyanın konuştuğu konular arasına girdi. İşte, Wayfair skandalı tüyler ürperten iddialar...

WAYFAİR NEDİR?

Wayfair mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformlarında binlerce tedarikçiden milyonlarca ürün yer alıyor. Şirketin merkezi Massachusetts'te yer almakta. Wayfair'in ABD'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisi yer almakta.

WAYFAİR SKANDALI (OLAYI) NEDİR?

ABD’de internet üzerinden ev eşyaları satan Wayfair'ın insan kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü. Şirketin isminden dolayı "Wayfair Skandalı" olarak adlandırılan olay, büyük tepki topladı ve ses getirdi.

Şirketin sattığı ürünlerin fiyatı ve adlandırılmasından kaynaklandı. Oldukça yüksek rakamlarla satışa sunulan ürünlerin, kayıp çocukların ismini taşıdığı fark edilmesi iddiaları da beraberinde getirdi.

Şirketin sattığı ürünlerin kayıp bir kişinin ismi olmayan versiyonlarının ucuz olduğu da fiyat listesinden görülüyor.

Tüm bu noktalar bir araya geldiğinde Wayfair'ın ürün satmadığı insan ticareti yaptığı ve ürün satışının ise buna paravan olduğu iddia ediliyor.

WAYFAİR AÇIKLAMA YAPTI

İddialar firma tarafından reddedildi. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık." açıklamasını yaptı.