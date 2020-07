Wayfair'deki skandal sonrasında Trendyol'dan açıklama geldi! Wayfair trendyol olayı nedir?

Wayfair çocuk ticareti skandalına benzer olarak Türkiye e-ticaret devi Trendyol da aynı suçlamayla itham edildi. Sosyal medya kullanıcıları üzerinden yayılan iddiaların ardından Trendyol bir açıklama yaptı. Konunun karşısında olduklarını belirten Trendyol, ürünlerin incelendiğini ve belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığını ifade ederek, durumun veri girişi hatasından kaynaklandığını duyurdu.

WAYFAİR TRENDYOL OLAYI NEDİR?

ABD’nin e-ticaret firması olan Wayfair web sitesinde astronomik rakamlarla satışa sunduğu pahalı dolaplara, çekmecelere, yastıklara marka, model, tasarımcı yada etiket olarak Amerika’da kayıp olan çocukların isminin verilmesi bir anda dikkatleri çekti. Söz konusu Wayfair iddialarında ürün kodunun Yandex’e yazılması durumunda çocuk resimleri çıkmaya başladı. Tüm bu bu yaşananlar 2016 yılındaki Pizza Gate skandalını akla getirince, Türkiye’deki kullanıcılar da benzer ifadelerle Türkiye’nin en büyük e-ticaret devlerinden biri olan Trendyol’a yönelik suçlamalar yaptı.

Trendyol’da astronomik fiyatlara bilinmedik bir markanın çocuk kıyafetleri satması, bir başka satıcının yine astronomik fiyata halı satması, bir başka satıcının da astronomik fiyata ismi ve açıklaması manidar olan bir çocuk kitabı satması Türkiye içinde Wayfair iddialarına neden oldu.

İddiaların ardından, Trendyol ürünleri siteden kaldırdı, ardından da açıklama yaptı.

TRENDYOL ÜRÜN AÇIKLAMASI

Türkiye'nin Trendyol'u olarak on binlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz.