Wakanda nedir, ne demek? Survivor Steven’in kullandığı Wakanda Forever ne anlama geliyor, Wakanda ülkesi nerede?

Survivor tanıtımında dikkat çeken ayrıntılardan biri de 'Wakanda Forever' sözleri oldu. Gönüllüler takımında yer alan Steven Salam'ın konuşmasını 'Wakanda Forever' diyerek sonlandırması dikkat çekerken, Survivor’da Steven Salam’la eski futbolcu Barış Özbek arasında yaşanan ‘Vakanda' polemiği sonrası Wakanda’nın anlamı merak edilemeye başlandı. Survivor Extra programına da konu olan Wakanda’nın anlamı ise belli oldu. Peki, Wakanda Forever ne demek? Wakanda Forever kelimesinin anlamı nedir? Wakanda ülkesi neresi?

Survivor’da Steven Salam’la eski futbolcu Barış Özbek arasında yaşanan ‘Vakanda' polemiği gündeme oturdu. Survivor Extra programına da konu olan Wakanda’nın anlamı ise belli oldu. Survivor yarışması ile gündeme düşen Wakanda kelimesi merak konusu oldu. Sahra altı Afrika'da bulunan ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapan bölge ilk olarak Fantastic Four # 52'de görünerek Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı. Peki Wakanda ne demek? Survivor Steven’in kullandığı Wakanda Forever ne anlama geliyor, Wakanda ülkesi nerede?

Wakanda nedir?

Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları “Wakanda Forever” adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor. Survivor Steven yarışmada sürekli Wakanda Forever kelimelerini kullanmaktadır. Wakanda, dördü 10.000 yıl önce ilk Kara Panter'in yönetimi altında birleşmiş beş kabileden oluşur.

Wakanda Forever ne demek?

Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.

Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı belirten bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir biçimde omuzlarına dayayarak oluşturdukları ‘Wakanda Forever’ ismini verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor.

Wakanda neresidir?

Sahra altı Afrika'daki bölge, dördü 10 bin yıl önce ilk Kara Panter'in yönetimi altında birleşmiş beş kabileden oluşur.

Survivor’da Wakanda tartışması

Wakanda tartışması Survivor Extra programında da tartışıldı. Survivor’da ünlüler takımından Barış Özbek ile Steven Salam, bir oyunda karşı karşıya geldi. Steven, her zaman yaptığı gibi, ‘Wakanda Forever’ diye bağırdı.

Yarışmanın sonunda Steven kaybedince, Barış Özbek de, ‘Burası Wakanda değil, Türkiye’ şeklinde bir çıkış yaptı. Steven’ın yarışmadan önce kendisine, ‘Wakanda Forever’ dediğini zanneden Barış Özbek, yanlış anladığını anlayınca, durumu düzeltti.

Survivor Extra programının yorumcularından ve eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk de bu olayın çok büyütülecek bir şey olmadığını vurgulayarak, Barış’ın da Steven’dan özür dilediğini anımsattı.