Wairfair olayı: Pedofili’den, Adrenochrom’a, Pizzagate’e çocuk kaçakçılığı iddiaları

Twitter ve Reddit platformlarında Wayfair'ın kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddiası, geçmişte yapılan tartışmaları da alevlendirdi. Okuyucular Sandra Bullock’un, katıldığı bir televizyon programında genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini hatırlatarak olaylar arasında bağ kurmaya başladı. Tartışmalar Amerika’nın önde gelen zenginleri ve siyasetçileri için sapkın partilerde çocukların kurban edilmesi ve cinsel istismarda bulunduğu Pizzagate olayına ve Jeffrey Epstein’e kadar gitti. Öyle ki Türkiye’deki e ticaret firması Trendyol hakkında da benzer ifadeler kullanıldı. İşte Pedofili’den, Adrenochrom’a, Pizzagate’e çocuk kaçakçılığı iddiaları ve Wairfair olayı…

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde "Avrupa'da kayıp ve mülteci göçmen çocukların durumu"nu araştıran rapora göre, 2017-2019 arasında Almanya'da 11 binin üzerinde, Fransa'da 6 bin, İtalya'da 20 bine yakın, İspanya'da 9 bin 218 mülteci çocuğun kayıp. İsveç'te 2009-2019 arasında 4 bin 659 çocuk kayıp. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda, İngiltere diyerek bu rakamlar gidiyor. Bu kadar güçlü istihbarata sahip olan, bu kadar güçlü devletlerin bu kayıp çocukların nerede olduğunu bulamaması hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir." diye konuştu. "Bu çocuklar nasıl kayboluyor? Bu çocuklar kimler tarafından kaçırılıyor? Organ, fuhuş mafyası ve benzeri organizasyonlarla mücadelede elde edilen bir sonuç var mıdır?" diye soran Çelik, birçok göçmen çocuğun ölü bulunduğuna ya da hiç bulunamadığına, birtakım kayıpların ise hiç kaydedilmediğine dikkati çekti. UNICEF ve İnsan Ticaretine Karşı Kuruluşlar Arası Eşgüdüm Grubu (ICAT), Dünya İnsan Ticaretine Karşı Mücadele Günü öncesinde yaptıkları açıklamada tüm dünyada belirlenmiş insan ticareti mağdurlarının yaklaşık yüzde 28’ini çocukların oluşturduğunu belirtti. Bu oran Sahra Güneyi Afrika, Orta Amerika ve Karayipler gibi bölgeler söz konusu olduğunda ise sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 62 gibi çok daha yüksek rakamlara ulaşıyor.

WAİRFAİR OLAYI

Yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık olan Pedofili tartışmasının fitilini ateşleyen olay Wairfair olayı oldu.

ABD’de internet üzerinden ev eşyaları satan Wayfair'ın insan kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü. Şirketin isminden dolayı "Wayfair Skandalı" olarak adlandırılan olay, büyük tepki topladı ve ses getirdi.

Şirketin sattığı ürünlerin fiyatı ve adlandırılmasından kaynaklandı. Oldukça yüksek rakamlarla satışa sunulan ürünlerin, kayıp çocukların ismini taşıdığı fark edilmesi iddiaları da beraberinde getirdi.

Şirketin sattığı ürünlerin kayıp bir kişinin ismi olmayan versiyonlarının ucuz olduğu da fiyat listesinden görülüyor.

Tüm bu noktalar bir araya geldiğinde Wayfair'ın ürün satmadığı insan ticareti yaptığı ve ürün satışının ise buna paravan olduğu iddia ediliyor.

WAYFAİR AÇIKLAMA YAPTI

İddialar firma tarafından reddedildi. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık." açıklamasını yaptı.

Amerika'da bulunan gazeteci Ali Çınar da bu iddialar üzerine açıklamalar yaptı. Çınar, detayları CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.

İşte Ali Çınar'ın açıklamalarının satır başları:

Wayfair şirketi bir mobilya şirketi. e-ticaret yapan bir şirket. Amerika'da kayıp çocukların isimlerini alarak kendi ürünlerinin isimleri olarak kullanmışlar. Böylece e-ticaret yapmaya başlamışlar. Bu sadece sosyal medyada ve bazı Amerikan televizyon kanallarında kullanılan haberler. Wayfair kurum temsilcileri böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını söylediler. İşin ilginç tarafı, ürünlerin üzerindeki kayıp çocukların isimlerinin yanı sıra fahiş fiyata satış rakamlarının yer alması dikkat çekti. Bu firma 9 milyar dolarlık bir hacme sahip büyük bir e-ticaret sitesi. Amerika'da kayıp çocuklarının isimlerinin bu ürünlere verilmesi büyük tepki çekti. Firma bu isimleri internet sitesinden kaldırdı. Bu da daha fazla şüphe yarattı. Resmi bir soruşturma olmasa da yetkililer işin üzerine gidileceğini söylüyorlar.

Ürünlerin ismini çocukların ismini koyduğu için, iddiaya göre daha sonra bu ürünleri alanlarla çocukları buluşturuyorlar. Teori bu şekilde. Firmanın internet üzerinden çocuk ticareti yaptığı söyleniyor. Tepki de buna yönelik. Yeni gelişmeler var. Kayıp çocukların bazılarının aileleriyle beraber olduğuna yönelik bilgiler de gelmeye başladı. O nedenle bunun ne kadar doğru olduğu da soru işareti taşıyor. Kesin bir kanıya varmak için henüz erken. Firma, neden bu ürünlere kayıp çocukların ismini koyduğunu ve neden fahiş fiyata ürünlerin satıldığını açıklayamıyor. Örneğin bir yastık 9 bin dolar.

ADRENOCHROME OLAYI

Wayfair iddialarının ardından, adrenochrome konusu da ülke gündemi arasındaki yerini aldı. ABD'li oyuncu Sandra Bullock'un çocuk derisinden elde edilen güzellik sırrını ifşa etmesinin ardından gündeme gelen konu, çocuk istismarı konusunu da gündeme taşıdı.

Sandra Bullock, genç kalma sırrıyla ilgili bir TV programında yaptığı açıklamada gençlik sırrı olarak Epidermal Büyüme Faktörü'nü (EGF) göstermiş ve bu yöntemle vücuduna çocuk derisi enjekte ettirdiğini, gençlik sırrını da bu yönteme borçlu olduğunu söylemişti. EGF yöntemi olan ve Adrenochrome adı verilen bir kimyasal bileşim vücutta salgılanan adrenalinin (epinefrin olarak da bilinir) oksitlenmiş halidir.

Vücut bu kimyasalı korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlaması ile salgılıyor. Adrenochrom'un, sünnet olan Koreli çocuklardan elde ettiği söylense de bu konuyla ilgili tüyler ürpertici iddialar da var.

Adrenochrom 0-9 yaş aralığındaki çocuklardan elde ediliyor. Adrenochrome, korku ve heyecan sırasında yaşanan adrenalin patlaması ile salgılandığını için dehşet verici yöntemler kullanıldığı da söylenenler arasında.

PİZZAGATE OLAYI

Hillary Clinton ve Barak Obama’ya kadar uzanan Pizza Gate skandalı ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Amerika’nın önde gelen zenginleri ve siyasetçileri için sapkın partilerde çocukların kurban edilmesi ve cinsel istismarda bulunması olayı, WikiLeaks belgeleriyle ortaya çıktı. İddialar üzerine yapılan araştırmalarda ABD Federal Seçim Komisyonu (FEC)’de James Alefantis’ın Hillary Clinton’a bağış yaptığı görülüyor.

Clintonlardan, Obamalara, birçok siyasi ve ünlü isim söz konusu skandalda anılırken, “Pizza Gate” ismi ile ortaya çıkan skandalın tam ortasında kayıp çocuk vakaları var. Pizza Gate skandalında yıllar boyunca çocukların kaçırılıp, çok küçük yaşlarda çeşitli işkencelerle öldürüldüğü, eğlenceli törenlerle çocuklara işkence yapıldığı, her yaşta çocuğa tecavüz edildiği sapık partiler yapıldığı söyleniyor. Belli düzeydeki insanların yaptıkları sapıkça partilere çocuk pazarlayan pizzacının mail kutularını da pizza siparişleri dolduruyor.

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’in de korkunç olaylara karıştığı ve Maxwell’in Andrew’in akrabası olan Christina Oxenberg’e, Epstein için nasıl ağ oluşturulduğunu anlatmasının ardından skandallar patlak vermişti.

Twitter ve Reddit platformlarında kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddiası Türkiye’deki e-ticaret firması Trendyol’a kadar geldi. Trendyol da çocuk ticareti iddialarıyla suçlandı. Söz konusu iddiaların ardından Trendyol açıklama yaptı.

TRENDYOL WAYFAİR SUÇLAMALARINA CEVAP VERDİ

Türkiye'nin Trendyol'u olarak on binlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz.