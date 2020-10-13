VW Tiguan'ın yenisi 2 motorla geldi

Geçen yıl 911 bin üretilen VW Tiguan yenilenen tasarımı ve sürüş destek sistemleriyle yenilendi. Türkiye fiyatları 435 ile 775 bin TL arasında değişiyor.

Yenilenen Volkswagen Tiguan 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle satışa çıkıyor. Aracın dış tasarımında en dikkat çekici unsurların başında yeni LED farların bulunduğu ön profil geliyor. 4.509 mm uzunluğa, 1.839 mm genişliğe (dış aynalar hariç) ve 1.665 mm yüksekliğe sahip olan Tiguan'ın ön radyatör ızgarası da genişletilmiş.

Donanım seviyeleri yenilerdi



Yeni Tiguan’ın tasarımındaki sportif detaylar, 17-20 inç arası değişen boyutlara sahip alüminyum alaşım jantlar ile daha belirginleşiyor. Volkswagen, Tiguan’ın standart donanım seçeneklerini de yeniden yapılandırmış. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan modelin tüm donanım seviyeleri, önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Tiguan’daki baz donanım seviyesi olan Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, yeni çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici, 8,5 inç ekrana sahip Composition Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect gibi donanım özellikleri standart sunuluyor.





Dijital klima kumandası



Life donanım seviyesinden itibaren tüm Tiguan'larda 3 bölgeli dokunmatik klima " Climatronic" bulunuyor. Orta konsolda, klima kontrol fonksiyonları için yepyeni bir dokunmatik panel yer almakta. Arka koltuklar 18 cm ileri – geri kaydırılabiliyor. Modelin bagaj kapasitesi 615 ile 1.655 litre arasında değişmekte. Elegance ve R-Line seviyelerinde panoramik cam standart.





“Aktif Silindir Yönetimi”



TSI motorlarla birlikte sunulan “Aktif Silindir Yönetimi” teknolojisi, tüm Volkswagenlerde olduğu gibi stabil bir sürüş esnasında otomatik olarak devreye girerek bu güçlü motorun 4 silindirinden ikisini bir süreliğine devre dışı bırakarak yakıt tasarrufu sağlıyor. 1,5 litrelik TSI 150 PS 7 ileri DSG motor ortalama 5,6 lt / 100 km’lik bir yakıt tüketimi sunuyor. Dizel motorda ise 2,0 lt hacme sahip 150 PS gücündeki TDI seçeneği yer alıyor. Aracın benzinli versiyonu 435 ile 518 bin TL, 2.0 TDI dizel versiyonu 724.7 ile 775 bin TL arasında satılacak.