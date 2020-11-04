VW Golf'lerin en güçlüsü geliyor

320 PS güç üreten ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip Golf R, 100 km/s hıza 4.7 saniyede çıkacak.

Volkswagen, Golf model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. GTI, GTI Clubsport, GTE ve GTD'nin ardından, marka şimdi de sekizinci Golf neslinin spor tif modeli yeni Golf R’ı pazara sunacak.

Tüm Golf modelleri içinde en güçlüsü 320 PS güce sahip, dört tekerlekten çekişli yeni Golf R 420 Nm tork üretiyor. Spor otomobilin beşinci versiyonu, 100 km/s hıza 4,7 saniyede ulaşıyor, azami hızı ise 250 km/s.Golf R, maksimum hızı 270 km/saate çıkaran, opsiyonel bir R-Performance paketiyle de tercih edilebilecek. Araç kasım sonundan itibaren Avrupa 'da satışa sunulacak.

R-Performance ön planda

Golf R; “R-Performance Torque Vectoring” tork dağıtımı özelliği, arka aksta tekerlekler arası seçilebilir tork dağıtımına sahip yeni 4 tekerlekten çekiş (4MOTION) sistemine sahip. Yeni arka aks tahrik sistemi, gücün yalnızca ön ve arka akslar arasında değil, aynı zamanda iki arka tekerlek arasında da dağıtılmasına olanak sağlıyor.

Bu özellik sayesinde Golf R’ın viraj alırken çevikliği önemli ölçüde artıyor. “R-Performance” paketine sahip Golf R otomobiller, Nürburgring için özel olarak hazırlanmış, “Special” sürüş profiliyle sunuluyor.

Special sürüş profilinde, ilk kez R-Performance Tork Dağıtımı özelliğine sahip yeni 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi de dahil olmak üzere tüm ana tahrik sistemi parametreleri Nordschleife için yapılandırılmış.