VW Carevelle, Highline ile yollara çıkıyor!

Caravelle model ailesinin yeni üyesi Caravelle Highline, mevcut Comfortline donanımına göre tasarım, performans ve teknoloji bakımından birçok yeni standart özelliği beraberinde getiriyor. Yeni Caravelle Highline, sınıfında dört tekerlekten çekiş özelliği sunabilen tek model olma ayrıcalığını taşıyor. Opsiyon olarak sunulan 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve arka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak ihtiyaç halinde aracın zorlu koşullarla mükemmel bir şekilde baş etmesine olanak tanıyor.

Sınıfının en güçlü motoru

2.0 litre motora sahip Yeni Caravelle Highline, 3800-4000 dev/dak’da 199 PS güç üretirken, 1400-2400 dev/dak’da 450Nm’lik tork sağlıyor. 7 ileri DSG şanzımanla satın alınabilen Yeni Caravelle Highline, 100 km’de birleşik yakıt tüketimi ortalama 6,1-7,4 litre iken, 4Motion modeli için ise bu değer ortalama 6,9-8,3 litre olarak gerçekleşiyor.

Yeni Caravelle Highline’da yer alan ve standart olarak sunulan önemli yeniliklerden biri Park Assist V3.0; Bu özellik sayesinde aracı ön, arka, paralel veya çapraz olarak kendi kendine çok dar yerlerde bile park edip, park yerinden çıkabilmek mümkün. Ayrıca Geri Manevra Asistanı sayesinde, geri çıkarken arkadan araç ya da yaya gelmesi durumunda aracın kendiliğinden durması sağlanıyor. Yine standart olarak sunulan Geri Görüş Kamerası sayesinde, park ve manevra fonskiyonu rahatça tamamlanıyor.Caravelle Highline’da standart olarak yer alan bir diğer yenilik, Elektrikli Bagaj Kapağı; tek bir düğmeye basılarak kolayca açılıp kapanmasını sağlayan sistem, hafızalı yükseklik ayarı özelliği sayesinde kapalı garaj gibi alçak yerlerde tavana çarpma olasılığını da azaltıyor.

Fiyat 349.5 bin TL’den başlıyor