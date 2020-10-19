Vurgun yaptı! Geride on binlerce mağdur bıraktı!

1997’de Titancı Kenan Şeranoğlu, 2020’de Turcoin vurgunundan yargılanan Sadun Kaya... İkisi de aynı yöntemi kullandı. Saadet zinciri kurup, şaşalışovlarla insanlardan para topladılar. Geride on binlerce mağdur bıraktılar. Kenan Şeranoğlu’nun 1997’de 30 bin kişiyi dolandırmasıyla sonuçlanan İzmir merkezli Titan saadet zincirinin bir benzeri bu kez Kocaeli’de ortaya çıktı. Kendisini dünya genelinde 25 milyon müşterisi olan 5 milyar dolar cirolu şirketlerin sahibi olarak tanıtan Sadun Kaya, 6 ayda 12 bin kişiyi 200 milyon lira çarptı. MASAK, paraların sekreter ve şoförler üzerinden kaçırıldığını ortaya çıkardı.