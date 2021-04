Vücuttan kan akması orucu bozar mı? Kan akması, burun-diş-dil kanaması, el kesmesi orucu bozar mı?

Burun kanaması, el kesilmesi, diş kanaması gibi durumlar Ramazan ayı boyunca sık sorulan sorular arasında yer alıyor. Darbe sonucu vücudun kanaması olağan bir durumdur ve bu durumun orucu bozmaya sebebiyet verip vermediği merak ediliyor. Sinüzit hastalığı, sıcak hava gibi durumlar da burun kanamasına neden olabilir. Peki, vücuttan kan akması orucu bozar mı? Burun-diş kanması, el kesmesi orucu bozar mı?

BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Burun kanamasının şekli orucun bozulup bozulmayacağını belirlemektedir. Kasten kanın yutulması durumunda oruç bozulur. Bilmeyerek veya unutarak yeme içme durumunda oruç bozulmaz. Bu kural kan için de geçerlidir.

Bilmeyerek veya istemeyerek kanın mideye ulaşması durumunda oruç bozulmaz. Oruç tutan kişinin burnu kanadığı zaman pamukla engellemelidir. Buruna pamuk tıkamanın oruç açısından herhangi bir mahsuru yoktur. Su ile temizlerken kasten suyu yutmak orucu bozar. Kanama sonucu bayılma meydana geldiği zaman da oruç bozulmaz. Ancak hasta acil bir durumdaysa ilaç verilir ve hasta Ramazan sonunda bu orucunu kaza eder.

VÜCUTTAN KAN AKMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği orucu bozan durumlar bilgisine göre burun kanamasının orucu bozup bozmadığı hakkında bir detay yer almamaktadır.

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

Oruçlunun bedenindeki yaradan çıkan kanın oruca bir zararı olmaz ve bununla oruç bozulmaz. Fakat âlimler arasında özellikle hacamat konusunda görüş ayrılığı meydana gelmiştir. Ancak bu konuda tercihli olan görüş; Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen hadis gereği, hacamatın orucu bozduğudur.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Hacâmât yapan da, yaptıran da orucunu bozmuştur."(Ebu Davud, hadis no: 2367. İbn-i Mâce, hadis no: 1679. Elbânî, 'Sahih-i Ebî Davud', hadis no: 2074'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"Bir insan oruçlu iken kendisinden kan gelirse, orucunu bozması mı, yoksa orucunu tamamlaması mı gerekir?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Oruçludan kan gelmesinin oruca bir zararı olmaz. Ancak hacamat yaptırmışsa, bu hükmün dışındadır. Çünkü bu konuda doğru olan görüşe göre hacamat yaptırmakla oruç bozulur. Ancak hacamat konusunda âlimler arasında görüş ayrılığı vardır. Fakat bu konuda doğru olan görüşe göre hacamat yaptırmakla oruç bozulur.