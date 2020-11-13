Vücudunuzdaki yağlardan estetikle kurtulabilirsiniz!

Egzersiz ve diyete rağmen vücutta incelme sağlanamıyorsa estetik müdahalenin etkili olduğunu söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlsun Aka, liposuction uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Vücuttaki bazı yağların egzersiz ve diyet ile erimesi çok zordur. Ne kadar kilo verilirse verilsin incelme sağlanamaz. Bu durumda estetik müdahale ile vücudun yeniden şekillendirilmesi mümkündür.

Liposuction, fazla yağ birikintilerini gidererek veya istenen bölgelere transfer ederek vücudun belirli bölgelerini inceltmek, doldurmak ve yeniden şekillendirmek için uygulanan estetik operasyondur.

Liposuction genellikle “lipo” olarak adlandırılır. Fazla yağ birikimlerini azaltarak ve aldırarak vücudun belirli bölgelerini inceltmek ve yeniden şekillendirmek için tasarlanmış estetik bir ameliyattır. Deneyimli bir estetik cerrah, liposuction yoluyla hastanın vücut hatlarını ve oranlarını iyileştirebilir. Liposuction teknikleri genellikle uyluklar, kalçalar, kalçalar, karın, üst kollar ve alt bacaklarda kullanılır. Ayrıca mons pubis, boyun ve çene gibi sorunlu bölgelerden yağ çıkarmak içinde kullanılabilir.

Liposuction çeşitli türleri bulunur; lazer, ultrason, soğuk hava uygulaması gibi… Örneğin lipomatik (infrasonic) liposuction, klasik teknik ile karşılaştırıldığında vücuttaki yağlar titreşim hareketleri ile alındığı için dokuda klasik tekniklerdeki gibi hasar oluşmaz. Titreşim hareketleri klasik liposuction tekniğinde olduğundan daha kontrollü bir yağ alımı imkanı sunar.

Ayrıca bağ dokuda, kaslarda ve ciltte sıkılaşma sağlar, cilt dokusunun daha gergin ve esnek görünmesini sağlar. Titreşim uygulanan bölgelerde doku hasarı ya da herhangi bir şekilde ağrı hissedilmez. Bunun yanı sıra ödem ve morluk oluşma riski de klasik tekniklere göre çok daha düşüktür.

Nasıl uygulanır?

Lipomatik liposuction işleminde sedasyon verilerek de kişide rahatlama hissi sağlanır. Bu sayede operasyon süresince hiçbir şekilde ağrı ya da sızı hissedilmez. Daha küçük bir bölgeye uygulanacaksa lokal anestezi de uygulanabilir. 1-2 santimlik kesiler için kendiliğinden çözünen dikişler kullanılır. Bu işlem ile 6-8 litreye kadar yağ alımı yapılması mümkündür. Damarlara, sinirlere ve yumuşak dokulara zarar verme riski oldukça düşüktür. Lipomatik liposuction teknolojisi bölgedeki kolajen üretimi artırılarak bölgenin doğal bir şekilde sıkılaşması sağlanır.

İyileşme süreci oldukça hızlıdır, ortalama 5 gün içinde işe dönülebilir. Operasyondan sonra birkaç gün şart olmak üzere, yaklaşık 3-4 hafta korse giyilmesi önerilir. İncelme operasyondan hemen sonra başlar, ortalama 3 ay boyunca devam eder. Sonuçları hızlı ortaya çıkan ve hasta memnuniyeti oldukça yüksek bir operasyondur.