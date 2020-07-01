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Vücudundan şişe çıkan Afgan genç ilk kez konuştu

DHA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:47 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 11:47

Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen röntgen filminde kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıkan Afgan A.E.'nin (27) ifadesinde, "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti" dediği ortaya çıktı.


Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen A.E., karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi. Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında şişe olduğu görüldü. Makattan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.
 
Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim” dedi.
 

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