Volvo kamyon elektrikliye hazırlanıyor!

Volvo Trucks, nakliye şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak elektrikli araç ürün yelpazesine üç yeni ağır hizmet kamyonu ekledi. 2017 yılı itibarıyla Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks’ın satışa sunduğu 3 yeni elektrikli kamyon modeli taşımacılıkta yeni bir dönem başlatıyor. Volvo FH ve Volvo FM modelleri ile kentsel taşımacılıkta kullanılan elektrikli kamyonların şehirlerarası bölgesel taşımacılık için de kullanılması artık mümkün. Yeni elektrikli Volvo FMX modeli ise inşaat taşımacılığı operasyonlarının daha sessiz ve daha yeşil gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor.

Elektrikli ürün yelpazesi



2019'da Avrupa’da seri üretimine geçilen ve şehir içi ulaşımda kullanılan Volvo FL Electric ve Volvo FE Electric modelleri sonrasında, Aralık 2020'de Kuzey Amerika'da Volvo VNR Electric modelini satışa sunan Volvo Trucks, 2022'nin ikinci yarısında satışına başlayacağı 3 yeni modeli ile sektörde en geniş elektrikli ürün yelpazesine sahip olacak. Orta ve ağır taşımacılıkta 6 farklı elektrikli modeli ile şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığında müşterilerinin ihtiyaçlarına farklı ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunacak.



İhtiyaçların neredeyse yarısı karşılanacak



Eurostat 2018 “Mesafeye göre Karayolu Yük Taşımacılığı” istatistiklerine göre Avrupa'da karayolu ile taşınan tüm malların %45'i 300 km'den daha az bir mesafe kat ediyor. Dolayısıyla daha yüksek yük kapasitelerine, daha güçlü sürüş özelliklerine ve 300 km'ye kadar menzile sahip yeni kamyonlarıyla Volvo Trucks'ın elektrikli ürün portföyü bugün Avrupa karayolu taşımacılığının yaklaşık %45'ini kapsayabilecek. Böylece, resmi istatistiklere göre AB'deki toplam CO2 emisyonlarının yaklaşık %6'sını oluşturan karayolu taşımacılığından kaynaklanan iklim etkisinin azaltılmasına katkı sağlanacak. Uzun mesafeli ağır taşımacılıkta da elektrikli araçların kullanılacağını öngören Volvo Trucks hem yüksek yük kapasitesi hem de çok daha uzun mesafeler için elektrik üretmeye yönelik hidrojen yakıt hücreleri kullanmayı planlıyor.