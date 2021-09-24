Volvo'da artık deri yok!

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, tamamen elektrikli otomobillerinde, yeni C40 Recharge’dan başlayarak, yeni Volvo’larda deri malzeme kullanılmayacağını açıkladı. Yeni C40 Recharge’dan başlayarak, tamamen elektrikli yeni Volvo’larda deri malzeme kullanılmayacak. Marka, deriden arındırma hedefinin bir parçası olarak, otomobil endüstrisinde kullanılan birçok malzeme yerine kullanılabilecek, yüksek kalitede, sürdürülebilir kaynaklar araştırıyor.

2040 yılına kadar tamamen döngüsel bir iş modeline geçmeyi planlayan şirket, 2025 yılına kadar yeni Volvo otomobillerindeki malzemenin yüzde 25'inin geri dönüştürülmüş ve bio-tabanlı içerikten oluşmasını hedefliyor.

Volvo Cars 2025’e kadar, iklim planlarının bir parçası olarak, malzeme tedarikçileri de dahil olmak üzere tüm doğrudan tedarikçilerinin yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmasını hedefliyor. Volvo Cars 2025’e kadar, iklim planlarının bir parçası olarak, malzeme tedarikçileri de dahil olmak üzere tüm doğrudan tedarikçilerinin yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmasını hedefliyor.