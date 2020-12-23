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Volkswagen yöneticisinden Apple açıklaması

AA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 15:05 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 15:05

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın otonom araç sektörüne girişinin, otomobil sektöründe geleneksel rakiplerden daha büyük zorluk oluşturacağını belirtti.


Volkswagen'in üst yöneticisi  (CEO) Herbert Diess, profesyonel iletişim ağı LinkedIn'de, akıllı telefon üreticisi  Apple'ın tüketiciler için 2024'e kadar otonom araç geliştireceğine yönelik  haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Apple'ın otonom araç sektörüne girişinin, otomobil sektöründe  geleneksel rakiplerden daha büyük zorluk oluşturacağını belirten Diess,  "Sektörümüzdeki değişimi kesinlikle hızlandıracak ve yeni beceriler getirecek  yeni rakipler bekliyoruz. İnanılmaz değerleme ve kaynaklara hemen hemen sınırsız  erişim, bizde büyük saygı uyandırıyor." ifadelerini kullandı.
 
Uluslararası basında, Apple'ın, tüketiciler için otonom araç  geliştirmeyi ve üretime başlamak için 2024'ü hedeflediğine yönelik haberler yer  alırken, şirketin bir dizi eski Tesla yöneticisini işe alarak enerji paketlerinin  maliyetini düşürebilecek ve otomobil menzilini genişletebilecek kendi batarya  teknolojisini geliştirmekte olduğu iddia edilmişti.
 
  
 

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