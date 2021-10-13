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Volkswagen'de kriz! 30 bin kişi işsiz mi kalacak?

13 Ekim 2021 Çarşamba - 8:58 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 8:58

Otomotiv devi Volkswagen'de büyük kriz patlak verdi. Yaşanan çip krizi nedeni ile sektörde ciddi daralmaya yaşanmasından endişe edilirken Volkswagen'den 30 bin kişinin işten çıkarılabileceği gündeme geldi. Volkswagen CEO'su Herbert Diess, şirketin geleceği konusunda endişelerinin olduğu ve gereken adımların atılmaması halinde 30 bin kişilik istihdamın risk altına gireceğini söyledi.


Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Volkswagen'de istihdam tartışmaları Yönetim kurulu toplantısının gündemini oluşturdu. Şirketin CEO'su Herbert Diess, gergin geçen yönetim kurulu toplantısında istihdamın azaltılmasına yönelik adımlar atılmasını istedi.
 
24 Eylül'de gerçekleşen toplantıda Diess, şirketin gelecekte zor günler geçirmemesi için şimdiden harekete geçilmesi gerektiğini aksi takdirde 30 bin kişinin işini kaybedebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
 
BMW DÖNEMİNİ ANLATTI
 
Diess, BMW yönetimindeyken gereken adımların atılmaması ve sendikaların inovasyona karşı çıkmaları nedeniyle ortaya çıkan sorunları toplantıda dile getirdi. Şirketin rekabet gücünü artırmak için adım atılması gerektiğine değinen Diess, aksi halde sorunlar yaşanacağını kaydetti.
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ
 
Diess'in istihdam azaltma planlarına yönelik olarak Volkswagen yönetim kurulu üyeleri sert tepki gösterdiği iddia edildi.
 

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