Volkswagen, 2035'ten önce o motoru üretmeyecek

Volkswagen'in binek otomobil markasının satış ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Klaus Zellmer, Alman Münchner Merkur gazetesine yaptığı açıklamada, Volkswagen'in, Avrupa'da 2033 ve 2035 yılları arasında içten yanmalı motorlu araç işinden çıkacağını belirtti.

Dizel motorlu araçlara yönelik talebin halen yüksek kaldığını aktaran Zellmer, Volkswagen'in içten yanmalı motorları geliştirmeye devam edeceğini de bildirdi.

Zellmer, Volkswagen'in ABD ve Çin'de, içten yanmalı motorlu araçlar pazarından Avrupa'dan daha sonra çıkacağını belirterek, Alman üreticinin Afrika ve Güney Amerika pazarlarından çıkmasının ise siyasi koşullar ve altyapı eksikliği nedeniyle daha uzun zaman alacağını vurguladı.

Bu arada, Wolkswagen Grup iştiraki Audi, 23 Haziran'da, sıfır karbon emisyonu hedefinin bir parçası olarak 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıklamıştı.

AB'nin iddialı emisyon hedeflerinin, otomobil üreticilerini uzun vadede üretimde daha az emek harcanan elektrikli araçların üretimine yoğun bir şekilde yatırım yapmaya zorlaması dikkati çekiyor.

Volkswagen, Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, 2020-2024 döneminde elektrikli ve hibrit otomobillerin yanı sıra dijital teknolojiler geliştirmek için 60 milyar avro yatırım yapacağını duyurmuştu.