28 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.373 -1.34 EURO 10,3800 -0.83
USD 8,6940 -0.80 ALTIN 497,050 -1.00 BIST 1373 -1.34 EURO 10,3830 -0.79 USD 8,6890 -0.86 ALTIN 497,050 -1.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Volkswagen, 2035'ten önce o motoru üretmeyecek

28 Haziran 2021 Pazartesi - 17:32 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 17:54

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW), 2035 yılına kadar Avrupa'da içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durduracağı bildirildi.


Volkswagen'in binek otomobil markasının satış ve pazarlamadan sorumlu  yönetim kurulu üyesi Klaus Zellmer, Alman Münchner Merkur gazetesine yaptığı  açıklamada, Volkswagen'in, Avrupa'da 2033 ve 2035 yılları arasında içten yanmalı  motorlu araç işinden çıkacağını belirtti.

Dizel motorlu araçlara yönelik talebin halen yüksek kaldığını aktaran  Zellmer, Volkswagen'in içten yanmalı motorları geliştirmeye devam edeceğini de  bildirdi.

Zellmer, Volkswagen'in ABD ve Çin'de, içten yanmalı motorlu araçlar  pazarından Avrupa'dan daha sonra çıkacağını belirterek, Alman üreticinin Afrika  ve Güney Amerika pazarlarından çıkmasının ise siyasi koşullar ve altyapı  eksikliği nedeniyle daha uzun zaman alacağını vurguladı.

Bu arada, Wolkswagen Grup iştiraki Audi, 23 Haziran'da, sıfır karbon  emisyonu hedefinin bir parçası olarak 2033 yılına kadar dizel ve benzinli  otomobil üretimini durduracağını açıklamıştı.

AB'nin iddialı emisyon hedeflerinin, otomobil üreticilerini uzun  vadede üretimde daha az emek harcanan elektrikli araçların üretimine yoğun bir  şekilde yatırım yapmaya zorlaması dikkati çekiyor.

Volkswagen, Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, 2020-2024 döneminde  elektrikli ve hibrit otomobillerin yanı sıra dijital teknolojiler geliştirmek  için 60 milyar avro yatırım yapacağını duyurmuştu.

ETİKETLER

Volkswagen Alman otomobil üreticisi içten yanmalı motorlu otomobil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.