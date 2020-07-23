Volkan Uzun kim? Volkan Uzun olayı nedir?

Ankara'da arkadaşı tarafından kendisine emanet edilen bir köpeği tecavüz ederek öldüren Volkan Uzun'un önce gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılması, sosyal medyada büyük tepki çeken Volkan Uzun ile ilgili Twitter'da #VolkanUzunTutuklansın etiketi oluşturuldu. Etiket Türkiye gündeminin ilk sırasına girdi.

Ankara'da Volkan Uzun isimli şahıs bakması için kendine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek öldürdü. Köpeğe tecavüz etmekle suçlanan şahıs, olayın duyulmasının ardından Twitter'da gündem oldu. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Volkan Uzun’a yönelik tepkiler devam ediyor. Volkan Uzun isimli şahsın sosyal medya hesaplarında Türkiye Gençlik ve Spor Teşkilatı ve Kızılelma Ocakları teşkilat başkanı olduğu yazıyor.

VOLKAN UZUN OLAYI

Ankara'nın Çankaya ilçesinin Küçükesat semtinde yaşandığı iddia edilen olayda, Volkan Uzun isimli şahıs bakması için kendine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek öldürdü. Köpeğe tecavüz etmekle suçlanan Volkan Uzun kısa sürede Twitter'da Türkiye gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Binlerce hayvan sever, ilgili etiket ile paylaşım yaparak olaya tepki gösterirken, olayın duyulması sonrası failin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Uzun'un tutulduğu Esad Şehit Fahri Demir Polis Karakolu önünde hayvan severler toplandı. Ardından, olay sonrası gözaltına alınan Uzun’nun serbest bırakıldığı öğrenildi.