Volkan Severcan kimdir? Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Volkan Severcan kaç yaşında, nereli, eşi kim?

İbo Show bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları konuk ediyor. İbo Show’un bu haftaki konuklarından biri Volkan Severcan oldu. Volkan Severcan kimdir? Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Volkan Severcan kaç yaşında, nereli?

İbo Show’un bu haftaki konularından biri Volkan Severcan oldu. En son Çocuklar Duymasın dizisinde Zero Tuna karakteri ile ekranlara gelen oyuncu ve seslendire sanatçısı Volkan Severcan kimdi? Volkan Severcan kaç yaşında, nereli?

Volkan Severcan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Volkan Severcan, 28 Ağustos 1966 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Bora adında 1 erkek, Meltem adında 1 kız kardeşi vardır. İzmir Özel Türk Koleji'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya başladı ancak daha sonra geçtiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro ve Oyunculuk bölümü mezunudur. 1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak işe başladı.2000 yılından itibaren sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekarlarda sahne aldı.

90'lı yıllarda Taksim Sanat Evi'nde işletme müdürü olarak çalıştı. Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yapan Volkan Severcan, halen Tiyatro Sahnekarlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapmaya devam etmektedir. Ayrıca, yıllardır birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide seslendirme yapmış ve yapmaktadır. 2005 yılında VS Creative'i kurdu. Volkan Severcan, 11 Mart 1994 yılında oyuncu Buket Dereoğlu ile evlendi. 18 Mayıs 1996 tarihinde boşandı. Volkan Severcan, 1997 yılında Müge hanım ile evlendi. 1998 yılında Melis adını verdikleri bir kızı oldu. 2005 yılında "Oyunun Oyunu" adlı tiyatro oyununda; Kerem Atabeyoğlu, Yasemin Yalçın, Alp Kırşan, Şebnem Dönmez ile sahnede yer aldı.